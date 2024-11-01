‘South Park’: caca culo pedo pis

La cosa, vista con perspectiva, no era para tanto, pero qué excitación producía tener trece años, esperar frente al televisor hasta las dos de la madrugada y buscar Antena 3 con el mismo gozo infractor del que buscaba los gemidos cifrados; cómo se hinchaba el pecho al franquear ileso la calificación por edades (+18), púber indómito y clandestino, con el volumen al mínimo y tus padres dormidos al final del pasillo. La libertad, señores, eran dos marionetas tirándose pedos. Y cantar «eres un cabrón, hijo puta».
| etiquetas: south park , iconoclasia , televisión , libertad
#1 tal cual.
South Park es muy dependiente del clima sociopolitico de la epoca, sus capitulos dosmileros eran la sátira que en los 2000s hacia resquemor y desde entonces ha ido evolucionando poniendo siempre el dedo en la llaga, lo que es un poco ñeh es ver los capis de antaño con la mentalidad de hoy y decir q son "humor sin pretensiones" (que también, como si eso fuese algo… » ver todo el comentario
Este llegó tarde, nosotros lo grababamos en vhs del locomotion del via digital y a rular por toda la clase.