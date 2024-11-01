edición general
‘South Park’: caca culo pedo pis

La cosa, vista con perspectiva, no era para tanto, pero qué excitación producía tener trece años, esperar frente al televisor hasta las dos de la madrugada y buscar Antena 3 con el mismo gozo infractor del que buscaba los gemidos cifrados; cómo se hinchaba el pecho al franquear ileso la calificación por edades (+18), púber indómito y clandestino, con el volumen al mínimo y tus padres dormidos al final del pasillo. La libertad, señores, eran dos marionetas tirándose pedos. Y cantar «eres un cabrón, hijo puta».

#1 sliana
No te quedes en la superficie
iñakiss #8 iñakiss
#2 para mi lo son todos, hay que contextualizar cada temporada en su época, y, a mí por ejemplo, la temporada 5 me parece hilarante.
#1 tal cual.
Supercinexin #3 Supercinexin
Visto en perspectiva, el humor USAno es la degradación total del intelecto humano. South Park, Family Guy... Te hacen algo de gracia cuando eres adolescente pero de mayor dan vergüenza ajena, hasta que te percatas de que encima muchos millones de ellos, encima, no se toman esos dibujicos como algo satírico sino como algo normal y real de lo que debe ser una sociedad.
shake-it #6 shake-it
#3 ¿Y qué culpa tendrán los creadores de cómo se tomen los subnormales los dibujicos? Gran parte del humor usano más mainstream de la pasada década (The Office, Arrested Development, My name is Earl) le da mil vueltas al humor patrio mainstream (Aquí no hay quien viva, Aida, Cruz y Raya, Los Morancos). Y si hablamos de animación Family Guy tiene algunos de los sketches más memorables de la última década, Rick y Morty es una puta obra maestra, y SouthPark con su humor grosero y simplón ha sido de los pocos que se han atrevido a ir a por Trump.
iñakiss #9 iñakiss
#6 en lo de humor grotesco vale, pero sus guiños sarcásticos a la hipocresía actual es mucho más genial que, desde luego family guy, y que de rick y morty, para mí sobrevalorado por el forzoso intento de los diálogos del abuelo y de que encajen el resto de personajes. Os acordáis de la crisis financiera de 2008? Pues a South park le faltó tiempo para hacer un capítulo de ello youtu.be/BBef719VRLs?si=p9qIx1QRWrE1q3l1 os acordáis de cuando a tiger woods le acusaron de ser adicto al sexo?…   » ver todo el comentario
skaworld #7 skaworld
#5 Home... es un articulo criticando el humor de una serie utilizando como argumentos sus capitulos de hace 20 años...

South Park es muy dependiente del clima sociopolitico de la epoca, sus capitulos dosmileros eran la sátira que en los 2000s hacia resquemor y desde entonces ha ido evolucionando poniendo siempre el dedo en la llaga, lo que es un poco ñeh es ver los capis de antaño con la mentalidad de hoy y decir q son "humor sin pretensiones" (que también, como si eso fuese algo…   » ver todo el comentario
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
A partir de la temporada 7 pasan a ser una obra maestra.
#4 Aaaa3
"esperar frente al televisor hasta las dos de la madrugada y buscar Antena 3"
Este llegó tarde, nosotros lo grababamos en vhs del locomotion del via digital y a rular por toda la clase.
j4ko #5 j4ko
Siendo muy fan de la serie, me parece un artículo algo flojo y superficial. Joder, que comenté lo de Sadam Hussein... Y no que ahora Satán se zumba al presidente de EEUU xD. Espero que tb se lo hagan ver en loop antes de su muerte jajajaja
