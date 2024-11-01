South Park ataca a Peter Thiel con una salvaje teoría del Anticristo sobre un meme viral

Nadie está a salvo del ridículo en el programa, especialmente MAGA. En episodios recientes, South Park se burló de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y del vicepresidente JD Vance. Por supuesto, su objetivo principal siguió siendo el propio jefe del MAGA: Donald Trump. A pesar de todos los aspectos más destacados del programa del miércoles, como el golpe de Trump sobre el ‘pene pequeño’Muchos espectadores quedaron obsesionados con el chiste 6-7 en curso a lo largo del episodio, ya que fue tomado del meme viral de TikTok.