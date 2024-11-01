Qué sostiene hoy a las democracias

La experta en democracia Irene Postigo explica que la resiliencia democrática no puede reducirse a levantar murallas frente a amenazas externas ni al despliegue de salvaguardas institucionales. Para la oficial de programa de Evaluación de la Democracia en IDEA Internacional, debemos orientarnos también a reconstruir la confianza ciudadana y recuerda que 'la democracia no es una conquista irreversible, sino un proyecto vivo que requiere memoria y voluntad de renovación'
| etiquetas: democracia , dictadura , confianza ciudadana , 20n