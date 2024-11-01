Sospechoso de tiroteo en secundaria de Colorado expresó opiniones neonazis

Un adolescente sospechoso de perpetrar un ataque a tiros en una escuela secundaria en los suburbios de Denver, que dejó a dos estudiantes en estado crítico, parecía fascinado con tiroteos masivos anteriores, incluido Columbine, y expresó opiniones neonazis en línea, según expertos. Las cuentas de TikTok de Holly contenían símbolos supremacistas blancos, dice el reporte, y el nombre de su cuenta más reciente incluía una referencia a un popular lema supremacista blanco. La cuenta no estaba disponible el viernes.