El sospechoso de iniciar un incendio en Los Ángeles resentía a los ricos, dicen fiscales

El acusado de haber iniciado de forma deliberada un incendio letal que devastó el año pasado un vecindario de Los Ángeles alimentaba un rencor contra los ricos y admiraba a Luigi Mangione, el acusado de haber asesinado al director ejecutivo
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A no, eso es cosa de otros, pero con decir que es otro Luigi ya tienen relato los de siempre.
www.channelnewsasia.com/world/firefighters-arrested-us-immigration-off
Anda mira, #_1 con quien nunca he interactuado me tiene en ignore, de quién será multicuenta jaja
Reportadito miarma.