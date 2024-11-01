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El sospechoso de iniciar un incendio en Los Ángeles resentía a los ricos, dicen fiscales

El sospechoso de iniciar un incendio en Los Ángeles resentía a los ricos, dicen fiscales

El acusado de haber iniciado de forma deliberada un incendio letal que devastó el año pasado un vecindario de Los Ángeles alimentaba un rencor contra los ricos y admiraba a Luigi Mangione, el acusado de haber asesinado al director ejecutivo

| etiquetas: luigi mangione , incendio , los ángeles , eeuu , ricos
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5 comentarios
2 0 0 K 29 actualidad
ipanies #2 ipanies
Y también será culpable de no tener suficientemente limpio el monte ni de tener los recursos necesarios para combatir ese incendio!!!!
A no, eso es cosa de otros, pero con decir que es otro Luigi ya tienen relato los de siempre.
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Format_C #3 Format_C
#2 y de que los bomberos fuesen sin papeles y los arrestase el ICE

www.channelnewsasia.com/world/firefighters-arrested-us-immigration-off
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magnifiqus #5 magnifiqus
Me extraña que no haya más de estos.
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Andreham #4 Andreham *
Una persona normal, vamos.

Anda mira, #_1 con quien nunca he interactuado me tiene en ignore, de quién será multicuenta jaja

Reportadito miarma.
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Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Vaya, que era un meneante casi seguro.
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menéame