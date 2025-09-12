edición general
El sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk se llama Tyler Robinson y tiene 22 años

El sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk se llama Tyler Robinson y tiene 22 años

El sospechoso bajo custodia es un joven de 22 años de Utah, dijo un funcionario de las fuerzas del orden a The Associated Press. Las autoridades lo han identificado como Tyler Robinson, dijo el funcionario, quien no estaba autorizado para discutir la investigación en curso y habló bajo condición de anonimato.

#19 Ahora escucho a republicanos ... políticos, policías, FBI, etc... llevarse las manos a la cabeza por la violencia .
Tienen la cara dura de sorprenderse por la violencia, y culpar a la izquierda , mientras defienden las armas en un país plagado de atentados , con 16000 víctimas de armas de fuego en 2024.
Después del asalto a la Casa Blanca , de las mentiras que calentaron a la gente sobre un falso pucherazo, de políticas ultracatólicos del S.XV .
Además de promover un genocidio junto a Israel de 70000 asesinatos...

Que vayan a reírse de su pm...
#62 XXguiriXX
#19 No son sólo ellos. Medios de comunicación “progres” como El País, NYT, CNN se refieren al difunto como “joven activista conservador” :shit: Lo próximo es que se refieran a Natanyahu como gran humanista y defensor de la paz :palm: Es cierto que los massmierdas son precisamente eso, pero con este asunto ya están cruzando sus propios límites.
capitan__nemo #72 capitan__nemo
#19 Y defienden el genocidio y la limpieza etnica en Gaza, el terrorismo israelí con buscas en libano y bombardeos en qatar. Mandar a los inmigrantes a prisiones como alligator alcatraz y cecot a recibir torturas. Volar por los aires directamente una lancha de supuestos narcotraficantes en aguas internacionales. Los ataques de drones con miles de victimas colaterales, ...
angelitoMagno #16 angelitoMagno
Pues como se confirme que es un hombre blanco religioso cishetero con un padre pastor de la iglesia, conservador y amante de las armas; pues a ver, momento de pasar página, olvidarlo todo y seguir con otras cosas.

A ver como evoluciona.
Lenari #21 Lenari
#16 Amante de las armas, por los detalles del asesinato, seguro. Fue cualquier cosa menos amateur. Si es él, ha metido muchas horas disparando.

Religioso y consevador, poco probable. Kirk era joven y una estrella en alza. Si haces un ataque de falsa bandera, eliges a alguien que ya esté amortizado y tenga poco futuro, con lo cual a pesar del impacto mediático, es una "pérdida" pequeña.

Cis hetero, probable. Pero vamos, es que la mayor parte de los activistas woke que son activos en este tema lo son.
angelitoMagno #36 angelitoMagno *
#21 Iba a responder, pero mi fuente es X, así que prefiero dejar que pasen unas horas y se vayan confirmando cosas.

Edito: Aunque veo que algunos ya van poniendo más información en comentarios.
Harkon #57 Harkon
#21 Define woke
#84 rekus
#57 Vista su actividad en esta Web: Todos los que no apoyan a Israel en su limpieza étnica.
felpeyu2 #26 felpeyu2
#16 evolucionará diciendo que le lavaron el cerebro en la Universidad y que hay que cerrarlas todas...
Harkon #56 Harkon
#16 El padre es policía :roll: :troll:
0 K 18
angelitoMagno #65 angelitoMagno
#56 Creo que es ambas cosas. Si no me equivoco, los pastores mormones no lo son en exclusiva.
Tienen su trabajo "civil", su familia y los domingos o cuando toque, lo dedican al tema religioso.

Es algo así como si eres el presidente de un asociación local. No vives de ello, solo le dedicas buena parte de tu tiempo libre.
Duke00 #1 Duke00 *
Ya lo había anunciado Trump hace un rato, pero como para fiarse. Ahora se confirma la identidad del detenido, parece que fue el padre quien lo entregó a la policia:

Duke00 #3 Duke00 *
#1 Por cierto, la madre tenía toda la vida del hijo publicada en redes sociales, se ve que viene de un ambiente conservador mormón. Ahora que ya no pueden decir que es un izquierdista radical trans, el mantra Maga parece que va a ser que él era un buen hijo hasta que fue pervertido por las ideologías que imparten en la universidad. Ese es el nivel.
TikisMikiss #29 TikisMikiss
#3 Por eso como mis padres son católicos yo soy católico, como mis padres son de derechas yo soy de derechas.

Ese es el nivel.
#81 MajorBonner
#29 por supuesto que tus padres sean de una religion/ideologia no significa que los hijos la sigan pero estadisticamente asi lo es. Si no, no habria paises mayoritariamente cristianos o musulmanes.
TikisMikiss #87 TikisMikiss
#81 Falso absolutamente. La inmensa mayoría de ateos tienen o tuvieron padres religiosos o fueron a colegios religiosos que eran mayoritarios en la época incluso.
#92 osids
#87 Hay una parte de herencia que te comes, mis padres son católicos, yo soy ateo pero me metieron en esos rollos, yo a mí hija la estoy dejando elegir pero claro como le explico cosas según mis padres y mis suegros, la estoy condicionando no como ellos con nosotros que no nos dieron elección. Cuando era la edad de la comunión, fue tan fácil como preguntar ¿Tú qué es lo que quieres una fiesta o la catequesis 3 años, la comunión, ir a misa cada domingo y una fiesta? ¿La fiesta no? Pos la fiesta…   » ver todo el comentario
#93 MajorBonner *
#87 entonces es solo una minoria de ateos que tienen padres ateos? O es comun que de padres musulmanes tengan hijos budistas?
HeilHynkel #30 HeilHynkel
#3

Esto es como cuando los nazis veían mal a Dirlewanger por bestia. xD
earthboy #39 earthboy
#3 Empieza a arrojar tiritas sobre esa herida antes de que sea tarde.
2 K 29
#73 miraqueereslinda *
#3 tu análisis es tan profundo como racional. Imagino, pues que, como bautizado que seguramente serás (incluso a día de hoy el 50% de los niños se bautizan en España), debes ser un facha de ultraderecha que idolatra a Hitler.

Es pública la identidad y la ideología extremista de izquierdas del sujeto. Se trata de un fanático woke/progre, cumpliendo los sueños húmedos de un gran número de inquisidores como él, de los que inundan redes sociales como Menéame, que ha dado el paso del deseo a la…   » ver todo el comentario
Duke00 #82 Duke00
#73 ¿Pero qué análisis ni qué mierda? Además, ni siquiera has conseguido entender mi comentario, por lo que veo. Te estoy transmitiendo lo que están diciendo decenas de cuentas MAGA en redes sociales. Es más, tú mismo estás confirmando mi comentario.

Lo de la ideología del sujeto y los motivos aún no se conoce claramente. Otros mensajes encontrados serían contradictorios ya que el "If you read this, you are gay LMFAO" no parece acompañar a tu argumento. O la camiseta que llevaba durante el asesinato.
themarquesito #6 themarquesito
#1 El padre hizo lo que debía, actuó bien
Duke00 #10 Duke00
#6 Pues mira la que les está cayendo a los padres en redes sociales, la miseria moral en imagen: x.com/JoshuaLMcDonald/status/1966498162585055656
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#6 pues ha hecho lo correcto
AsVHEn #71 AsVHEn
#6 #11 ¿Entregar a un hijo a la pena de muerte? Yo no veo eso correcto, es su hijo.
2 K 29
Verdaderofalso #78 Verdaderofalso
#74 #71 ha entregado a su hijo a las autoridades por ser sospechoso de un asesinato.

Como padre solo puedo decir que ha hecho lo correcto
#89 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#78 No matarás!!!

Tres padres nuestros y 5 ave Marías.

Siguieeeeeeeente!!
#94 NoMeVeas
#78 ¿Siendo posible que lo maten? Encima, ahora toda su familia esta en el foco por un ejercito de locos ¿estarías dispuesto a ello por cumplir con una supuesta "justicia" que encima pasa sus peores momentos?
#74 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#11 Lo que marca la ley. Pero un juicio un padre no está obligado a decir la verdad sobre su hijo. Así que se puede mentir para defender a su hijo en un juicio, ¿por que no en esto también?.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
El asesinato ofrece el ejemplo más reciente de cómo las medidas de seguridad comunes pueden ser burladas en una época de creciente violencia política, cuando cualquier persona vinculada al proceso político es un objetivo potencial. Expertos en seguridad entrevistados por AP cuestionaron si el evento contó con personal suficiente, pero también reconocieron las limitaciones tanto de las fuerzas policiales del campus como de los espacios al aire libre.

Una vez le leí a un experto en…   » ver todo el comentario
10 K 89
TyrionGal #28 TyrionGal
Ojo a esto, aquí se le ve de niño siendo entrenado por sus papis conservadores. Ya sabemos de dónde viene su pericia al apuntar. Veremos los motivos, pero lo que está claro es que la repugnante cultura de las armas estadounidense que Kirk tanto defendía algo tuvo que ver:

x.com/FabioGandara/status/1966505394567623034
#33 Juanjolo
#28 lo dices como si en España nadie tuviese armas y no pudiesen usarlas igual que el asesino
elGude #35 elGude
#33 yo en España quitando a mis colegas exmilitares, no conozco a nadie que sepa disparar
5 K 64
#64 Juanjolo *
#35 pues mi peluquero, no es broma, si va al campo a entrenar con escopeta. Y ojo es joven.
angelitoMagno #68 angelitoMagno
#64 Con una escopeta. Un arma de caza que requiere de recarga.

Esa es la grandísima diferencia entre España y EEUU. En España no es muy difícil conseguir un arma.
Pero estamos hablando de armas de caza.

En EEUU puedes acceder a armas semi automáticas y de tipos que en España solo están al alcance del ejército y de grupos especializados de las fuerzas de seguridad.
0 K 17
elGude #69 elGude
#64 uno no hace una estadística.
TyrionGal #38 TyrionGal
#33 La costumbre yanki de llevar a niños a ser entrenados en el manejo de armas automáticas y de precisión no tiene parangón en España ni remotamente.
1 K 26
#67 Juanjolo
#38 es cultural, pero eso no te valía para matar a un rival político.
0 K 6
FueraSionistasdeMeneame #45 FueraSionistasdeMeneame
#33 En España absolutamente NADIE tiene la arma usada por ese tipo si no es de las fuerzas armadas
#61 Juanjolo
#45 ah y que te piensas que el resto de armas no matan o que??
0 K 6
FueraSionistasdeMeneame #70 FueraSionistasdeMeneame *
#61 a 200 metros con esa precisión pocas. De todas formas, veo que este no usó un semiautomático con cargador grande como suelen utilizar en Estados Unidos, sí usó un arma legal en España. Obviamente LEGAL sí sacas todas las licencias y controles correspondientes de caza mayor. Comparar la facilidad de acceso de estas armas entre USA y España es ridículo, en las mismas redes sociales del asesino tienes fotos sujetando armas totalmente prohibidas en España desde niño.
#91 Nouser *
#28 Parece que la familia está borrando todo el historial en redes sociales, pero el individuo tiene todo el aspecto de haber sido carne de cañón perfecta para meterse en cualquier cruzada.
0 K 7
Huaso #53 Huaso
#42 Cuidado con los bulos que son motivo de strike.
6 K 80
Huaso #47 Huaso
#9 deberíamos guardar tu respuesta en notas para poder hacer copy/paste y comentarte con ella unas 3 o 4 veces por semana. LOL
xD xD xD xD
Pacman #5 Pacman
4chan lo ha localizado antes que la policía o el fbi

Weaponice autism
4 K 55
Duke00 #14 Duke00 *
#5 Las redes han identificado erróneamente a varias personas antes de que apareciera el autor. Cuidado con eso que puede destruir vidas.
9 K 90
DDJ #34 DDJ *
"el funcionario, quien no estaba autorizado para discutir la investigación en curso y habló bajo condición de anonimato."

No debería hablar pero habla xD ¿Hay alguien en ese país de anormales que esté en un cargo de servicio público que pueda ganarle al parchís a una ameba? :shit:
Duke00 #63 Duke00 *
#42 De hecho añado, de momento es un bulo porque la afirmación se basa en una imagen de una persona con la camiseta del partido que parece que no es el asesino:

x.com/TrevorLoudon1/status/1966513371211084107

Cuidado con los bulos que son motivo de strike.
Cehona #25 Cehona
¿Se confirma que es un hijo de Utah al que le gusta la fruta?
angelitoMagno #8 angelitoMagno
Jajaja, he buscado "Tyler Robinson" en X y no funciona, ha petado el buscador, se ve que está todo X haciendo lo mismo xD
1 K 26
Duke00 #12 Duke00
#8 Actualiza la página, a mi si que me funciona: x.com/search?q=tyler robinson&src=typeahead_click&f=top
Duke00 #85 Duke00
#79 Menuda combinación.
#88 Nouser
#86 Esos memes son tan viejos que no los debe usar ya nadie en 4chan.
Findeton #2 Findeton
El FBI acaba de decir en la conferencia que las inscripciones en los cargadores mencionaban "hey fascists" y algo sobre personas trans. Y su familia y amigos señalaron que se había politizado mucho.
9 K 18
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#2 el mismo FBI que borró el nombre de Trump de la lista de Epstein que no existe?
www.meneame.net/story/fbi-ha-redactado-todas-menciones-trump-archivos-
Findeton #9 Findeton
#7 Cuidado con los bulos que son motivo de strike.
#44 Galton
#9 {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} menos mal que había dejado el vaso de coca-cola...
#80 rekus
#42 @eirene go to #9

:troll:
Lenari #13 Lenari
#2 Y dale con los trans.

Tiene pinta de ser un extremista woke además con strike fácil, quiero decir, con gatillo fácil.

Las personas que transicionen, o las personas intersexo, o las personas gays, o demás, no tienen ni culpa ni responsabilidad de que a un chiflado le de por ponerse a pegar tiros.
9 K 76
Findeton #15 Findeton
#13 Estoy de acuerdo, no tengo nada contra las personas trans. Es al revés, este asesino ha usado el tema trans y "antifascista" para justificar su asesinato. Es decir, ha usado la opinión que Kirk tenía sobre el tema trans para matarle.
6 K 51
Lenari #17 Lenari *
#15 Te votaría positivo, pero es que justo acabo de salir de mi strike semanal y el karma no llega :-D
elGude #22 elGude
#15 ves, por cosas como estas te tengo algo similar al respeto.
The_real_deal #77 The_real_deal
#15 me sorprende que no seas anti trans. Hasta te he tenido que dar un positivo
Lenari #90 Lenari
#77 Gracias por el positivo. A cambio, te he puesto en ignore. Hasta las narices de las personas que deciden por mí lo que yo pienso o dejo de pensar.
Harkon #51 Harkon
#13 Tampoco tiene mucha pinta de eso, en un casquillo escribió "si puedes leer esto eres Gay LMAO"
themarquesito #46 themarquesito *
#2 Te completo con más detalles de la rueda de prensa del FBI.
Un casquillo tenía la inscripción Notice these bulges? OWO Whats this?, y había balas no usadas con las siguientes inscripciones en los casquillos:
-Hey fascists! Catch!, una flecha hacia arriba, una flecha hacia la derecha, y tres flechas hacia abajo.
- otro tenía O, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao,
- el tercero llevaba el texto If you read this, you are gay LMFAO
Aquí la rueda de prensa:
www.youtube.com/watch?v=jAN3LRfsPDM
Duke00 #55 Duke00
#46 Aunque todo esto se está utilziando como arma arrojadiza entre ideologías, creo que se está dejando pasar un tema que puede tener mucha más relación en este tipo de asesinato y tiroteos en EEUU:

La puta salud mental.
The_real_deal #79 The_real_deal
#55 y el acceso a los AR15
#83 Nouser
#46 ¿Este tío ha salido de Reddit o qué?
Jangsun #75 Jangsun
#2 Eso lo veo bastante increíble. Hasta que no pase algo tiempo y hable el tío, no me creo nada de lo que se diga sobre sus motivaciones.
gelatti #76 gelatti
El tal Kirk parece que dijo hace unos dias que estaba a favor de que se mostraran los archivos de Epstein , con lo que podía resultar para Trump. No sé si puede estar relacionado.

www.instagram.com/reel/DOda98IEjzx/
0 K 15
Fotoperfecta #27 Fotoperfecta
#0 Cuando la colgaste no puse nada para no sabotearla esperando a ver si ponías " relacionada", pero es dupe de la mía www.meneame.net/story/trump-anuncia-supuesto-asesino-charlie-kirk-ha-s
Duke00 #40 Duke00
#27 De hecho, sí puse tu meneo como relacionado en el primer comentario, pero como ni el titular ni la entradilla ni las etiquetas decían nada sobre el autor, entendí que solo hacía referencia al anuncio previo a la confirmación por parte de Trump. Ahora que me fijo en tu enlace, sí aparece el autor, pero entiendo que fue un añadido posterior ya que también cambiaron el titular.

Así que sí, relacionada pero no creo que sea dupe.
Fotoperfecta #49 Fotoperfecta
#40 Suele pasar cuando las noticias son de última hora y las van desarrollando conforme se van conociendo más datos. De todos modos, como ya te dije, no puse nada cuando la colgaste porque creía que pondrías que eran relacionadas, pero a medida que han pasado los minutos las dos han acabado siendo la misma, con la única diferencia que la que envíe yo se puso en la cola antes.
Pero solo era un apunte :-)
Connect #18 Connect
Ya podría haberse suicidado antes. Ahora va a ser un zombie entre rejas.
0 K 11
#18 Trump le podría dar la libertad como los que asaltaron al capitolio. A noooo, que este mató a uno de los suyos
0 K 11
Efecto Luigi??
0 K 10
ostiayajoder #59 ostiayajoder
Thought and prayers por kirk.

AND BY THE WAY.....
Jagermeister #43 Jagermeister
Para quien sepa de armas: un disparo al cuello es algo normal, o fue de chiripa? En todas las películas se intenta disparar a la cabeza, pero no sé cuál será la práctica real de los francotiradores.
0 K 8
ostiayajoder #60 ostiayajoder *
#43 seguramente tiro al pecho o a la cabeza y se le desvio...

De hecho diria q al pecho, por las imagenes.

No soy experto pero es mucho mas facil dal al cuerpo q al cuello e igual de mortal
Cosmos1917 #66 Cosmos1917 *
#43 Por lo que escuché a un francotirador profesional, no fue un disparo de un experto. Le dió al cuello de casualidad, porque por lo visto no tuvo en cuenta la gravedad, el tipo debió apuntar a la cabeza sin contar con esa desviación. Según decía el tipo la "costumbre" es dar en la cabeza no en el cuello. Además esa distancia tampoco es que fuera algo complicado para alguien acostumbrado a manejar armas.
#32 AGlC
Si lo dejo seco de un solo disparo en el cuello a 200 metros, creo que el sospechoso, al igual que Kirk, es un firme defensor de la Segunda Enmienda.
Espíritus afines.
#41 j-light
#32 Sí, desde luego que no lo mató por su postura respecto a las armas. Es casi de lo único de lo que podemos estar seguro.
#24 Juanjolo
Quede joda y apechugue
elGude #23 elGude
#20 sus padres son mormones, por dar toda la información.
0 K 13
Harkon #58 Harkon
#23 y si padre policía por dar toda la información
Duke00 #31 Duke00
#20 Resulta que no hay evidencias aún de lo que afirmas sobre ser parte de ese partido.
Findeton #42 Findeton
#31 Tienes razón, no está confirmado.
Huaso #50 Huaso
#20 Cuidado con los bulos que son motivo de strike.
#37 progreame
Por las inscripciones que ha mencionado el director del FBI (chupate esa, fascista, menciones al bella ciao) seguro que era un conservador pro Trump, claro.

De todas formas, al igual que en todas las noticias de Kirk en este portal, seguro que no tardan en entrar unos cuantos retrasados a decir que como no les gustaban sus opiniones se merecia que le asesinasen a sangre fria.
Duke00 #48 Duke00
#37 ¿Podrías poner link a esos comentarios donde dicen que merecía el asesinato?
0 K 13

menéame