El sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk se llama Tyler Robinson y tiene 22 años

El sospechoso bajo custodia es un joven de 22 años de Utah, dijo un funcionario de las fuerzas del orden a The Associated Press. Las autoridades lo han identificado como Tyler Robinson, dijo el funcionario, quien no estaba autorizado para discutir la investigación en curso y habló bajo condición de anonimato.
Tienen la cara dura de sorprenderse por la violencia, y culpar a la izquierda , mientras defienden las armas en un país plagado de atentados , con 16000 víctimas de armas de fuego en 2024.
Después del asalto a la Casa Blanca , de las mentiras que calentaron a la gente sobre un falso pucherazo, de políticas ultracatólicos del S.XV .
Además de promover un genocidio junto a Israel de 70000 asesinatos...
Que vayan a reírse de su pm...
A ver como evoluciona.
Religioso y consevador, poco probable. Kirk era joven y una estrella en alza. Si haces un ataque de falsa bandera, eliges a alguien que ya esté amortizado y tenga poco futuro, con lo cual a pesar del impacto mediático, es una "pérdida" pequeña.
Cis hetero, probable. Pero vamos, es que la mayor parte de los activistas woke que son activos en este tema lo son.
Edito: Aunque veo que algunos ya van poniendo más información en comentarios.
Tienen su trabajo "civil", su familia y los domingos o cuando toque, lo dedican al tema religioso.
Es algo así como si eres el presidente de un asociación local. No vives de ello, solo le dedicas buena parte de tu tiempo libre.
Ese es el nivel.
Esto es como cuando los nazis veían mal a Dirlewanger por bestia.
Es pública la identidad y la ideología extremista de izquierdas del sujeto. Se trata de un fanático woke/progre, cumpliendo los sueños húmedos de un gran número de inquisidores como él, de los que inundan redes sociales como Menéame, que ha dado el paso del deseo a la… » ver todo el comentario
Lo de la ideología del sujeto y los motivos aún no se conoce claramente. Otros mensajes encontrados serían contradictorios ya que el "If you read this, you are gay LMFAO" no parece acompañar a tu argumento. O la camiseta que llevaba durante el asesinato.
Como padre solo puedo decir que ha hecho lo correcto
Tres padres nuestros y 5 ave Marías.
Siguieeeeeeeente!!
Una vez le leí a un experto en… » ver todo el comentario
Esa es la grandísima diferencia entre España y EEUU. En España no es muy difícil conseguir un arma.
Pero estamos hablando de armas de caza.
En EEUU puedes acceder a armas semi automáticas y de tipos que en España solo están al alcance del ejército y de grupos especializados de las fuerzas de seguridad.
Weaponice autism
No debería hablar pero habla ¿Hay alguien en ese país de anormales que esté en un cargo de servicio público que pueda ganarle al parchís a una ameba?
Tiene pinta de ser un extremista woke además con strike fácil, quiero decir, con gatillo fácil.
Las personas que transicionen, o las personas intersexo, o las personas gays, o demás, no tienen ni culpa ni responsabilidad de que a un chiflado le de por ponerse a pegar tiros.
Un casquillo tenía la inscripción Notice these bulges? OWO Whats this?, y había balas no usadas con las siguientes inscripciones en los casquillos:
-Hey fascists! Catch!, una flecha hacia arriba, una flecha hacia la derecha, y tres flechas hacia abajo.
- otro tenía O, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao,
- el tercero llevaba el texto If you read this, you are gay LMFAO
Aquí la rueda de prensa:
La puta salud mental.
Así que sí, relacionada pero no creo que sea dupe.
Pero solo era un apunte
AND BY THE WAY.....
De hecho diria q al pecho, por las imagenes.
No soy experto pero es mucho mas facil dal al cuerpo q al cuello e igual de mortal
Espíritus afines.
De todas formas, al igual que en todas las noticias de Kirk en este portal, seguro que no tardan en entrar unos cuantos retrasados a decir que como no les gustaban sus opiniones se merecia que le asesinasen a sangre fria.