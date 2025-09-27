edición general
Sorpresa entre los libertarios por un video a favor del aborto en la televisión pública

Sorpresa entre los libertarios por un video a favor del aborto en la televisión pública

El video generó sorpresa y malestar en la Casa Rosada por la falta de control sobre la línea editorial. La pieza audiovisual reivindica la ley de interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de que el presidente Javier Milei en reiteradas oportunidades se manifestó en contra del aborto. Funcionarios y militantes libertarios apuntaron contra el vocero presidencial Manuel Adorni, quien controla los medios públicos bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación, por mantener contenidos que “refuerzan la línea editorial heredada del kirchnerismo”

comentarios
mente_en_desarrollo
¿Ya no viva la libertad carajo?
K
CerdoJusticiero
#4 Sí, viva la libertad de obligar a las mujeres a parir.
K
Duke00
Libertarios claman contra libertad para las mujeres.
K
TooBased
Libertad, pero no mucho. De lo que a mí me beneficie y me apetezca.
K
rogerius
Si Milei no aborta, nadie aborta. ¿Qué es lo que no se entiende?
K
Marisadoro
Mejor clonar.
K
rusito
La mayoría de esa gente no son libertarios, no son anarcocapitalistas y mucho menos agoristas; son neocons estilo Leo Strauss es.wikipedia.org/wiki/Leo_Strauss Y sí, dentro del libertarismo, hay gente que cree que la mujer tiene derecho a decidir interrumpir el embarazo.
K

