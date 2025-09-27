Sorpresa entre los libertarios por un video a favor del aborto en la televisión pública

El video generó sorpresa y malestar en la Casa Rosada por la falta de control sobre la línea editorial. La pieza audiovisual reivindica la ley de interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de que el presidente Javier Milei en reiteradas oportunidades se manifestó en contra del aborto. Funcionarios y militantes libertarios apuntaron contra el vocero presidencial Manuel Adorni, quien controla los medios públicos bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación, por mantener contenidos que “refuerzan la línea editorial heredada del kirchnerismo”