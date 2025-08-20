·
Sorpresa para los conductores: llegan a España las nuevas carreteras 2 más 1
Este tipo de vías solucionarán problemas de congestión de tráfico y seguridad
|
etiquetas
:
sorpresa
,
conductores
,
españa
,
nuevas carreteras
,
2 más 1
actualidad
#1
Imag0
"Sobre un gran tramo de la vía se añadirá un tramo en el centro. Habrá lugares en que se permite adelantar para un sentido y otras para el contrario."
Choque frontal semanal garantizado
#6
Aokromes
#1
esas carreteras llevan existiendo en españa hace años, en los puertos de montaña.
maps.app.goo.gl/tEjFzB7yFbQyrzZK8
#23
sliana
#6
no veo la novedad, galicia esta petada de ese tipo de carreteras, es el carril de adelantamiento, normalmente donde hay trafico lento o subidas. si acaso la sorpresa es cuando eliminan uno de esos, que ya nos ha pasado varias veces, pero vamos, mas viejo que cagar sentao.
#14
Aperitx
*
#1
En Francia las vías urbanas son así, el central se suele usar para hacer giros a la izquierda sobre todo.
No se en que pais hay unos camiones que cambian los 'bolardos' de un lado a otro según se necesite la vía. También he visto túneles que funcionan en ambos sentidos y se regulan con señales digitales (lo mismo que se suele hacer cuando realizan obras).
#21
Chinchorro
#1
En la A 2 en el corredor del Henares, diario.
#2
HeilHynkel
Los carriles dos más uno
Las nuevas carreteras nacionales en las que se quiera agilizar el tráfico
contarán con un tercer carril adicional
para adelantamientos. Actualmente,
es muy típico verlas en puertos de montaña
y en otros puntos en los que sobrepasar un vehículo sea peligroso.
¿Toy yo tonto o habla de los carriles para lentos en las subidas de toda la vida? Es más, sin ser puerto de montaña, al norte de Oviedo, donde se va al Carrefour que lo han ampliado para que no se monten los pifostios que se montaban antes con la entrada al centro comercial.
#3
pepel
#2
Yo entiendo que el carril central podrá ser usado por los 2 sentidos de circulación, lógicamente cuando el sentido contrario no lo estén usando.
#5
Igoroink
#3
Si, fue mi primera impresión pero al leer, veo que por tramos pueden adelantar unos y después otros. Entiendo que no existe un carril central simultáneo para ambos sentidos. Pero igual entendí mal.
#11
morralla
#5
Es un carril central compartido. Eso es más viejo que el cagar, no están inventando nada. Es lo que se llamaba antes "el carril de la muerte" y se dejó de usar por el peligro que tenía.
Ese carril es compartido con los dos sentidos y solo se puede usar para adelantar o para girar a la izquierda, en caso de que esté permitido.
Sale en los libros de autoescuela...
#8
Gry
#3
Antiguamente (no sé si queda en algún sitio) el carril central en estas carreteras lo podían usar para adelantar los que vinieran de frente como en una carretera de doble sentido normal. Fueron poniendo línea continua porque la gente se mataba.
#17
eqas
#8
Si en el mismo momento a dos quer van en sentido contrario les da por adelantar...
No entiendo cómo no pusieron de partida linea continua en uno de los sentidos.
#24
Gry
#17
Incluso en tramos perfectamente rectos y con visibilidad es peligroso, hay demasiadas variables.
#20
Alakrán_
*
#3
No funciona así, se estudian los tramos, y se va alternando los tramos en el que hay dos carriles por sentido o uno.
El fin de esta solución es que un camión o un vehículo lento no atasque una carretera convencional durante decenas de kilómetros, llegará un punto donde pasará de uno a dos carriles y así permitir el adelantamiento.
Es una evolución de la soluciones de carreteras con grandes pendientes en las que se abre un segundo carril cuando está en subida.
#4
Igoroink
#2
Yo también pensé lo mismo.
#9
Aokromes
#2
a mi me parece exactamente lo mismo que las carreteras de puertos de montaña.
#7
Connect
Esto ya existe en Cataluña, concretamente en tramos de la en tramos de la C-55, C-66, C-12 C-16, C-58, etc... Hay por todas partes tanto en Barcelona como en Lleida, Girona y Tarragona.
Y en Navarra también se hizo en 2022 esta conversión en un tramo de 17 km de la N-121-A.
Así que de sorpresa nada, porque ya llevan en España hace años
#10
sarri
#7
Puess eso, la noticia habla de que se implantarán en España
A mi lo que me preocupa es esto
La mayor ventaja que tienen estas vías es que el conductor tiene una mayor libertad sobre el momento en el que decidir el adelantamiento.
Esta mayor seguridad permitirá aumentar las velocidades de las carreteras
y, por otra parte, se garantizará un acceso más rápido en caso de asistencia.
#13
Aokromes
#7
lo de la N-121-A acabaron poniendo una mediana
maps.app.goo.gl/W2idi1iNHKusJRJ6A
#15
a69
Me parece fenomenal. A ver si los que van por el carril central y carril izquierdo en las autopistas aquí se estampan y se extinguen
#18
abnog
Tres.
¡Chupaos esa!
#12
poxemita
Cojonudo un carril para adelantar pero sin pasarse ni un km/h de la velocidad de la vía. Y ya si es un carril reversible deberán bajar aun más la velocidad.
#22
Andreham
En USA tienen un cacharro llamado "two-way left turn" que es un engendro curioso. Basicamente, en cierto punto, el carril central en una via de 3 carriles se puede utilizar para girar a la izquierda y salir de la carretera, invadiendo el carril que viene en direccion contraria a la tuya, haciendo un ceda/stop. Puede pasar que, a la vez, vengais dos coches que querais salir por salidas que estan a la misma altura pero en vez de ser la tipica salida a la derecha, es una salida a la…
» ver todo el comentario
#26
parladoiro
*
#22
no es tan diferente de esto:
boe.es/datos/imagenes/disp/2000/25/01798_7877635_image27.png
E igual que en eses carriles, los que salen del cruce tienen que ir directos a la vía, no sirve como carril central como en este caso:
www.carreteros.org/normativa/s_vertical/no_colocados/8_1ic/imagenes/fi
Lo que no es intuitivo como están las continuas y discontinuas en EEUU, en Canadá si están de forma lógica.
#16
mstk
Vuelve el carril suicida. A este paso resucitan las vías rápidas.
#25
parladoiro
#16
en este caso el carril central donde se puede adelantar en un sentido no se puede adelantar en el otro. Es como el carril reservados para el tráfico en función de la velocidad señalizada de carreteras de montañas pero no obliga a superar la velocidad mínima ni depende de la pendiente el tramo que está con los carriles. Ahorran en señales verticales.
#19
jadcarpan
En Alemania es bastante común esto y la verdad es que no está mal.
Son 3 carriles. Algunos tramos son 1 en un sentido y 2 para el otro y despues de X distancia o tras algún cruce/incorporación cambia.
Obviamente, los que tienen 1 solo carril en su sentido, tienen prohibido adelantar y deben esperar a tener 2 carriles.
Se evita completamente la invasión de un carril contrario.
