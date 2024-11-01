Sorprendido por la petición de Trump sobre Gaza, Netanyahu eligió el silencio y crece la presión en Israel

Trump exigió a Israel cesar “inmediatamente los bombardeos” en Gaza, luego de que Hamas se dijo dispuesto a liberar a los rehenes y reanudar las conversaciones de paz. Sin embargo, hasta la noche de este viernes, no había salido una respuesta oficial desde el gobierno de Netanyahu. Un funcionario del gobierno declaró a medios israelíes que el premier estaba sorprendido por la declaración de Trump, para quien Hamas estaba “listo para una paz duradera”. El premier consideraba la respuesta del grupo como un rechazo a la propuesta estadounidense.