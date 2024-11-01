El sorprendente secreto que escondía un 'chicle' de 6.000 años: la estricta norma que separaba a hombres y mujeres

Unos 'chicles' neolíticos de hace más de 6.000 años revelan los secretos de nuestros antepasados en los Alpes, incluyendo una sorprendente división de tareas entre hombres y mujeres que ha quedado grabada para siempre en su ADN. Paper of Ancient DNA and biomarkers from artefacts: insights into technology and cultural practices in Neolithic Europe : royalsocietypublishing.org/rspb/article/292/2057/20250092/234876/Ancie
"El alquitrán de corteza de abedul se utilizó ampliamente en toda la Europa prehistórica para empuñar herramientas de piedra, así como para otros fines. Aunque investigaciones previas se han centrado principalmente en la identificación y producción de alquitrán de corteza de abedul, sus diversos usos aún están por explorarse plenamente. En este estudio, combinamos análisis de ADN antiguo con residuos orgánicos para…"