El sorpasso de España a Finlandia que no se veía desde 1946 destapa la revolución que vive la deuda europea

La deuda pública se ha convertido en la principal amenaza para la economía global en los últimos años. Los economistas, instituciones y expertos están cada vez más convencidos de que la próxima crisis económica será consecuencia del estallido de una crisis de deuda en alguna de las regiones que acumulan un mayor desequilibrio

capitan__nemo #5 capitan__nemo
Y por eso quieren que nos gastemos mas en defensa pedido prestado y el imperio nos dan buena nota crediticia y nos presta para hacerlo. Solo porque una buena parte se lo vamos a comprar a ellos. Cuando acabe el ciclo de compras y vean que no nos pueden exprimir mas, nos harán el ataque hibrido financiero mediatico como el pigs o el tipo corralito argentino o variante.
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
La guerra de Ucrania ha hecho mucho daño en países que tenían una relación estrecha con Rusia, incluso importaba el 10% de la electricidad de Rusia. Eso mismo le pasa a Alemania.
TonyStark #2 TonyStark
entonces como era eso? Como los llamamos? los PIGS? Tendremos que preguntar a Mark Rutte a ver que gracieta se le ocurre ahora, a ver si está a la altura de aquella cuando era primer ministro de Países Bajos.

"Los españoles nos roban." Mark Rutte, 2012.
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
#2 Mark Rutter es un impresentable. El mundo está cambiando mucho, pasa en Europa y pasa en el mundo. el Sur global está creciendo son un grupo geográfico homogéneo, sino una categoría geopolítica que agrupa naciones en desarrollo y menos ricas de África, Asia y América Latina, que históricamente han sido marginadas del orden mundial. En cambio Europa y EE.UU. están muy endeudados y con crecimientos débiles.
#1 j-light
Todo bien, pero merece la pensa recordar que se reduce la deuda pública porque 1) el estado ingresa más de los impuestos (y el IRPF es el 44% de la recaudación del estado, el IVA es el 31%; el impuesto de sociedades es el 12%) y 2) se estarán gastando menos.

El estado está "mejor", el pueblo ya veremos...
