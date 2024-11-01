El sorpasso de España a Finlandia que no se veía desde 1946 destapa la revolución que vive la deuda europea

La deuda pública se ha convertido en la principal amenaza para la economía global en los últimos años. Los economistas, instituciones y expertos están cada vez más convencidos de que la próxima crisis económica será consecuencia del estallido de una crisis de deuda en alguna de las regiones que acumulan un mayor desequilibrio
| etiquetas: españa , finlandia , pib , deuda
www.meneame.net/story/ceo-grupo-volkswagen-gusta-espana-coches-electri; » ver todo el comentario
"Los españoles nos roban." Mark Rutte, 2012.
El estado está "mejor", el pueblo ya veremos...