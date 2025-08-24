edición general
10 meneos
32 clics
Soria resiste al fuego desde hace dos décadas: su método de gestión comunal de los bosques es clave para prevenir incendios forestales

Soria resiste al fuego desde hace dos décadas: su método de gestión comunal de los bosques es clave para prevenir incendios forestales

Soria, un territorio que en las últimas dos décadas ha logrado salvarse de estos grandes incendios forestales, pese a contar con una amplia superficie forestal, que supera las 600.000 hectáreas, de las cuales cerca de 500.000 corresponden a bosques. Desde el Colegio de Ingeniería de Montes subrayan que este resultado no responde al azar, sino a una gestión forestal activa y sostenible, centrada en el aprovechamiento regulado y constante de los recursos del monte, ya que se prioriza la limpieza de matorral, la tala y retirada planificada.

| etiquetas: soria , fuego , método
8 2 0 K 101 actualidad
2 comentarios
8 2 0 K 101 actualidad
NATOstrófico #1 NATOstrófico
Y en Castilla la mancha. Hay gestores y “gestores”
0 K 10

menéame