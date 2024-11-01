Sopa de piedra

La primera versión publicada de la fábula es la de Madame de Noyer (1663-1719). Soupe au Caillou se publicó en 1720, un año después de su muerte, en una edición revisada y ampliada de cartas recopiladas que se habían publicado unos años antes. La fama de Madame de Noyer fue tan grande que en francés su versión de la historia es la versión más común hasta finales del siglo XIX. Hay libros que atribuyen la fábula a otros autores, pero rara vez hacen los cambios en su relato que se requieren para reclamar realmente la autoría.