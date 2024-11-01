Sonnedix firma un producto financiero con Endesa para gestionar renovables y baterías a partir de 2027

Sonnedix y Endesa han firmado un producto financiero de 262,8 GWh diseñado a medida para cubrir sus posiciones de generación solar fotovoltaica y almacenamiento mediante baterías (BESS) a partir del 2027.

La operación cubre la cartera renovable de Sonnedix en España y Portugal y se complementará con su portafolio de almacenamiento con baterías, lo que permitirá optimizar la gestión de la energía producida y ofrecer un perfil de suministro flexible adaptado a la demanda del cliente.