edición general
1 meneos
26 clics

Qué son todos los agujeros que tiene tu móvil y por qué necesitamos tantos

Muchos agujeros del móvil son para que los micrófonos escuchen mejor y las llamadas y grabaciones se oigan con mayor calidad. Algunos sirven para cosas menos evidentes, como usar el móvil de mando a distancia o abrir la bandeja de la SIM. Quizá pienses que el teléfono se conforma con incluir un único micrófono para grabar tu voz durante las llamadas o los vídeos, pero no es así: lo habitual es que cada fabricante añada dos o tres micrófonos a sus dispositivos, incluso aunque sean de gama baja. Y claro, esos micrófonos necesitan recibir...

| etiquetas: movil , tecnología , micros , agujeros
1 0 0 K 9 tecnología
2 comentarios
1 0 0 K 9 tecnología
chewy #1 chewy
para espiarte mejor! :tinfoil:
2 K 33
Skiner #2 Skiner
Y otros agujeros son simplemente para disipar el calor
1 K 18

menéame