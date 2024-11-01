¿Qué son las rutas polares y por qué se usan en vuelos internacionales?

En los últimos años, las rutas polares han ganado relevancia en la aviación comercial de largo alcance. Estas trayectorias, que cruzan las regiones cercanas al Polo Norte, permiten conectar de forma más directa distintas zonas del planeta, reduciendo tiempos de vuelo, consumo de combustible y emisiones. Sin embargo, también implican desafíos técnicos, ambientales y de seguridad que requieren una planificación minuciosa y una tecnología avanzada.