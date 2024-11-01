Qué son los reactores nucleares modulares que Ayuso quiere investigar para Madrid: más pequeños, más rápidos de desplegar y con nuevas garantías de seguridad

La Comunidad de Madrid ha puesto la lupa en la energía nuclear de nueva generación. El gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una estrategia para aumentar la investigación en tecnologías nucleares —incluidos los reactores modulares pequeños (SMR)— con el fin de reforzar la seguridad de suministro y atraer talento científico e industrial al ecosistema madrileño. Reino Unido ha elegido a Rolls-Royce SMR como licitador preferente para construir los primeros SMR del país, dentro del programa Great British Energy – Nuclear..