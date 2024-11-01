edición general
5 meneos
23 clics
Qué son los reactores nucleares modulares que Ayuso quiere investigar para Madrid: más pequeños, más rápidos de desplegar y con nuevas garantías de seguridad

Qué son los reactores nucleares modulares que Ayuso quiere investigar para Madrid: más pequeños, más rápidos de desplegar y con nuevas garantías de seguridad

La Comunidad de Madrid ha puesto la lupa en la energía nuclear de nueva generación. El gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una estrategia para aumentar la investigación en tecnologías nucleares —incluidos los reactores modulares pequeños (SMR)— con el fin de reforzar la seguridad de suministro y atraer talento científico e industrial al ecosistema madrileño. Reino Unido ha elegido a Rolls-Royce SMR como licitador preferente para construir los primeros SMR del país, dentro del programa Great British Energy – Nuclear..

| etiquetas: reactores nucleares , madrid , ayuso , smr , energía nuclear , rolls-royce
4 1 0 K 67 actualidad
13 comentarios
4 1 0 K 67 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Meinhard
Otro pelotazo?
6 K 95
camvalf #3 camvalf
#1 correcto,así seguro para la saca, más rápido para llenar sobres y te asegura que cuando te den la patada puedas vivir a cuerpo de rey...
2 K 38
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues *
#1 No lo dudes. Es más fácil dividir un átomo, que separar a un pepero de su sobre.
2 K 45
#7 molybdate
#1 Habrá razones de sobre sobra para ponerse con eso...
0 K 7
#9 bitonrino
#1 no lo dudes, y si quieres saber su futuro emplazamiento solo tienes que buscar el municipio con mayor voto socialista de menos de 100000 habitantes , que más poblado cantaría demasiado.
0 K 8
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Si ya los reactores nucleares tienen sobrecostes .. si metes al PP multiplícalo por 20.

A lo que hay que sumar que solo tienen reactores SMR operativos Rusia y China. El resto, con suerte hay pruebas de laboratorio. Claro que eso a los peperos les tiene sin cuidado, confunden los reactores SMR con los generadores del LIDL.
4 K 71
Gry #13 Gry
#2 No propone construir uno en Madrid, solo meter dinero para investigación (supongo que procedente de la UE).

"En España, la vía madrileña es hoy investigación, talento y cadena de valor, no construcción operativa."

Hablar de energía nuclear le permite rascar votos a Vox sin necesidad de invertir un centimo en una central nuclear "de verdad", que ni quiere cerca de Madrid (porque le quitaría votos) ni sería rentable.
0 K 17
#8 Pixmac
¿Los pagará ella? Aunque sean pequeños, ninguna empresa los construirá sin ayuda pública.
0 K 20
#6 Leon_Bocanegra
Así que lleva Federico varios días hablando de estos reactores. Estaba allanando el camino a la dueña de cotarro.
0 K 12
#4 UNX
Un chollo, similar al rescate bancario.
0 K 11
Don_Pixote #12 Don_Pixote
#_2 GE va instalar muchos, hasta en Suecia

group.vattenfall.com/press-and-media/pressreleases/2025/vattenfall-mov

Pero eh, pruebas de laboratorio :roll: :roll:
0 K 8
Andreham #10 Andreham
Iba a decir que bueno, así al menos bajaría el precio de los pisos en alguna zona pobre de Madrid, pero todos sabemos que los precios como mucho se mantendrán.
0 K 8
curaca #11 curaca *
#10 en Extremadura la zona de campo Arañuelo (Almaraz) no es que sea un lugar con los pisos baratos. De hecho Navalmoral, para ser Extremadura, tiene unos precios elevados.
0 K 10

menéame