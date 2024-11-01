Qué son los reactores nucleares modulares que Ayuso quiere investigar para Madrid: más pequeños, más rápidos de desplegar y con nuevas garantías de seguridad

La Comunidad de Madrid ha puesto la lupa en la energía nuclear de nueva generación. El gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una estrategia para aumentar la investigación en tecnologías nucleares —incluidos los reactores modulares pequeños (SMR)— con el fin de reforzar la seguridad de suministro y atraer talento científico e industrial al ecosistema madrileño. Reino Unido ha elegido a Rolls-Royce SMR como licitador preferente para construir los primeros SMR del país, dentro del programa Great British Energy – Nuclear..
sobresobra para ponerse con eso...
A lo que hay que sumar que solo tienen reactores SMR operativos Rusia y China. El resto, con suerte hay pruebas de laboratorio. Claro que eso a los peperos les tiene sin cuidado, confunden los reactores SMR con los generadores del LIDL.
"En España, la vía madrileña es hoy investigación, talento y cadena de valor, no construcción operativa."
Hablar de energía nuclear le permite rascar votos a Vox sin necesidad de invertir un centimo en una central nuclear "de verdad", que ni quiere cerca de Madrid (porque le quitaría votos) ni sería rentable.
group.vattenfall.com/press-and-media/pressreleases/2025/vattenfall-mov
Pero eh, pruebas de laboratorio