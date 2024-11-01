Somos documentales - Dehesabana, dos lugares una vida salvaje  

Existe un ecosistema único en el mundo llamado Dehesa, ubicado en la península ibérica. Su paisaje guarda un sorprendente parecido con uno de los ecosistemas más espectaculares y bellos del planeta: La Sabana africana. Aunque uno se encuentra en Europa y el otro en África, ambos son similares. Además, algunos animales incluso viajan entre estos dos paisajes, considerando ambos su hogar a pesar de estar separados por miles de kilómetros. Disponible hasta: 29-02-2028