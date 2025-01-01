Una sombrilla y dos tumbonas por 95 euros el día: los turistas italianos huyen de sus carísimas playas privadas

Los precios excesivos de las playas italianas, casi la mitad privatizadas, y el calor extenuante están empujando este verano a los italianos a elegir la montaña para sus vacaciones, según varios informes publicados por los medios de comunicación estos días. Un informe del Observatorio de las asociaciones de gestores de las playas Assobalneari-Confcommercio señala que en julio se registró un descenso de visitantes del 15 % respecto al año pasado debido sobre todo a los evidentes "precios altos en las playas"
| etiquetas: sombrilla , turistas , italianos , playas , privadas
- Triplicas los precios
- Trabajas la tercera parte (o menos)
- Los que pueden pagarlo está mucho más cómodos, con más espacio para cada uno sin fascistaspobres al lado que les molesten.
Claro que luego llegará el economista de mierda diciendo que meta más gente (solo al 250 euros el día) para ganar más y ya ha jodido a la gente de bien.
Menos mal que cuando se hizo la constitución se garantizo que playas y ríos fuesen públicos. Punto positivo para nuestros "democráticos fundadores".
Hay que tomar medidas.
Subvenciones del setenta por ciento del costo del alquiler.
modo liberal off