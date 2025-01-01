Una sombrilla y dos tumbonas por 95 euros el día: los turistas italianos huyen de sus carísimas playas privadas

Los precios excesivos de las playas italianas, casi la mitad privatizadas, y el calor extenuante están empujando este verano a los italianos a elegir la montaña para sus vacaciones, según varios informes publicados por los medios de comunicación estos días. Un informe del Observatorio de las asociaciones de gestores de las playas Assobalneari-Confcommercio señala que en julio se registró un descenso de visitantes del 15 % respecto al año pasado debido sobre todo a los evidentes "precios altos en las playas"