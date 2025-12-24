edición general
La sombra de Villarejo continúa planeando sobre los programas de Unicorn y Ana Rosa

Vinculaciones del pasado que no se alejan. Los fantasmas vuelven a AR. Carlos Mier: del digital del comisario a coordinador de 'El programa de Ana Rosa'. Han pasado bastantes años desde que el comisario y la presentadora de televisión se reunían, grabaciones mediante, en restaurantes para hablar de sus cosas y sus problemas. Pero todavía, quedan algunas cuestiones del pasado que siguen muy presentes en Unicorn (...) Ciertos colmillos afilados señalan, por ejemplo que, el periodista Carlos Mier, que trabajaba con la mujer de Villarejo...

... en el digital Información Sensible, ejerce como coordinador de actualidad en El programa de Ana Rosa. Mier llegó a ser imputado -y posteriormente exonerado- como presunto participante de una operación de espionaje a través del hackeo al móvil del comisario de Asuntos Internos Martín Blas, enfrentado en su momento a Villarejo. Hoy en día, no sólo trabaja para Unicorn, sino que también se casó el pasado mes de junio con Gracia Jiménez, directora de TardeAR, en una boda que, como señalaron ciertas crónicas, contó con buena parte de la cúpula de Unicorn.
