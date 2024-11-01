edición general
4 meneos
8 clics

Solzhenitsin y la historia secreta de Archipiélago Gulag  

El Gulag, que significa "Dirección General de Campos de Trabajo" también conocido como campo de concentración, represión o exterminio es el lugar donde el Estado Soviético encarcelaba a todo aquel que se oponía al régimen.

| etiquetas: comunismo , urss , gulag , documental
3 1 3 K 12 politica
1 comentarios
3 1 3 K 12 politica
CerdoJusticiero #1 CerdoJusticiero *
#0 Se puede (y debe) criticar el Estalinismo sin enviar basura muchas veces refutada.

Los gulag eran campos de trabajos forzados a los que se enviaba prisioneros de guerra, presuntos criminales, disidentes políticos, religiosos y a gente que tenía la mala suerte de ser alcanzada en una de las brutales purgas soviéticas, pero no eran campos de extermino como los de los nazis:

GULAG es un acrónimo para denominar a la Dirección General de Campos de Trabajo. Según Nicolas Werth, la tasa de mortalidad en los campos de concentración soviéticos en el año de preguerra era de entre el 3 y el 7% y en los años de la posguerra, entre el 0,4 y el 1,2%.

Obviamente tampoco fueron un invento soviético, sino zarista.
0 K 9

menéame