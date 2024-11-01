Solzhenitsin y la historia secreta de Archipiélago Gulag  

El Gulag, que significa "Dirección General de Campos de Trabajo" también conocido como campo de concentración, represión o exterminio es el lugar donde el Estado Soviético encarcelaba a todo aquel que se oponía al régimen.
Los gulag eran campos de trabajos forzados a los que se enviaba prisioneros de guerra, presuntos criminales, disidentes políticos, religiosos y a gente que tenía la mala suerte de ser alcanzada en una de las brutales purgas soviéticas, pero no eran campos de extermino como los de los nazis:
GULAG es un acrónimo para denominar a la Dirección General de Campos de Trabajo. Según Nicolas Werth, la tasa de mortalidad en los campos de concentración soviéticos en el año de preguerra era de entre el 3 y el 7% y en los años de la posguerra, entre el 0,4 y el 1,2%.
Obviamente tampoco fueron un invento soviético, sino zarista.