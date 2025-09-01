edición general
La solución no son los dos Estados, sino basarlos en una igualdad que le fue negada a los palestinos

La solución no son los dos Estados, sino basarlos en una igualdad que le fue negada a los palestinos

Bernardo Gutiérrez entrevista en CTXT al historiados israelí Ilan Pappé. Tenemos dos problemas. Israel no va a cambiar internamente, y en el mundo tenemos el apoyo a Palestina de la sociedad civil, pero no de las élites.

Laro__ #2 Laro__
en el mundo tenemos el apoyo a Palestina de la sociedad civil, pero no de las élites.

Las élites solo se mueven por dinero. Cambiarán de idea cuando la sociedad civil les toque a fondo sus bolsillos y eso ya está pasando... lo malo son las miles de víctimas que se quedarán por el camino.
#1 Hollywoodlandia *
Me opongo abiertamente a otro estado bajo el cáncer mundial que es la sharia.

1) Países bajo sharía que violan gravemente los derechos humanos universales

Afganistán

Irán

Arabia Saudí

Yemen

Qatar

Mauritania

Pakistán

Sudán

Somalia

Brunéi

Emiratos Árabes Unidos

Omán

Maldivas

Malasia

Kuwait

Libia

Irak

Nigeria (norte, 12 estados)

Indonesia (Aceh)

2) Países bajo sharía donde la mujer tiene menos derechos que el hombre

Afganistán

Irán

Arabia Saudí

Yemen

Qatar

Mauritania…   » ver todo el comentario
