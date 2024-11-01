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De solterona a mujer feliz que elige sin compromiso
Hubo un tiempo en el que a las mujeres se nos enseñó a temer por la soledad. Hoy, ese miedo ha cambiado: no es quedarse sola, es renunciar al bienestar, al tiempo y a la tranquilidad.
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:
soltería
,
sociedad
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#3
CharlesBrowson
me alegro que haya encontrado su forma de ser feliz, pero ya...no hace falta ir pregonandolo cada hora y media, ya me he cruzado con personas asi, no solo de ellas, sino de ellos tambien, y la virgen que brasas se ponen
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#7
CerdoJusticiero
#3
¿Cada hora y media?
¿Habías leído antes muchas cosas de esta autora o sencillamente has dado pantallazo azul a medio comentario?
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#9
CharlesBrowson
#7
el arquetipo de la persona, los hay de ellos y ellas, que sea en cualquiera conversacion "pues yo no necesito a ningun hombre/mujer para ser feliz, estoy muy bien solo/sola" genial, pero estoy en la cola del baño y me estoy meando y no se quien es usted.
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#10
CerdoJusticiero
#9
Así que
lees
1
un artículo de una persona y ya sabes el tipo de persona que es y que está cada 90 minutos diciendo lo mismo.
Millones de años de evolución para dar como resultado esto... Fascinante.
1: Es una forma de hablar; lo más probable es que ni hayas pinchado.
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K
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#11
CharlesBrowson
#10
ok sheldon
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#12
Apotropeo
#3
Pues cuando pilles a una que además de sola, sea vegana y haga algún deporte a nivel insano; en ese momento te cortas las venas.
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#13
CharlesBrowson
#12
crossfiteros
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#1
Feindesland
Echo de menos el anuncio de comida para gatos.
1
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#5
Alcalino
*
La libertad absoluta lleva a la soledad absoluta.
Porque cuando compartes la vida con alguien, tu libertad termina donde empieza la libertad del otro.
La soledad de la que presume el artículo no es mas que un síntoma de la incapacidad de las personas de renunciar a parte de su libertad para compartir su vida con alguien.
1
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16
#2
Malinke
Estoy espeso o se contradice el titular y la entradilla.
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#8
vicvic
A la mayoría de personas, hombre y mujeres, esa soledad a largo plazo no les sienta nada bien y les gustaría cambiar ese statue, pero bueno qur si ella es feliz, pues muy bien, pero esto no es ninguna chorrada de género y es más bien por la condición de ser social del ser humano.
0
K
11
#4
silzul
*
La realidad es que la soledad es una pandemia en la actualidad... Cada vez hay más solteros tanto mujeres como hombres. Hay gente que lo lleva bien, pero la gran mayoría no, aunque se resignan a aceptarlo.
Lo digo, porque este artículo habla de una consecuencia social propia de nuestros tiempos "el desapego y banalización de las relaciones sexoafectivas" en un marcado espíritu positivo con dejes feministas y de empoderamiento
. Cuando la soledad es una consecuencia de la sociedad actual y en su gran mayoría no una decisión voluntaria.
0
K
8
#6
MAVERISCH
Tener pareja está bien y no tenerla está bien también.
Lo que me llama la atención es como las personas creemos que actuamos según nuestras propias elecciones. Yo creo que el sistema quiere que estemos cada vez más solos igual que antes quería que tuviéramos familias grandes. Creer que actuamos por elección propia es tan ingenuo como creer que si viviéramos en Afganistán íbamos a ser ateos. Lo que me interesa de verdad es entender por qué el sistema a día de hoy nos quiere tener solos, débiles, incultos e incomunicados. Aunque me lo puedo imaginar.
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Millones de años de evolución para dar como resultado esto... Fascinante.
1: Es una forma de hablar; lo más probable es que ni hayas pinchado.
Porque cuando compartes la vida con alguien, tu libertad termina donde empieza la libertad del otro.
La soledad de la que presume el artículo no es mas que un síntoma de la incapacidad de las personas de renunciar a parte de su libertad para compartir su vida con alguien.
Lo digo, porque este artículo habla de una consecuencia social propia de nuestros tiempos "el desapego y banalización de las relaciones sexoafectivas" en un marcado espíritu positivo con dejes feministas y de empoderamiento . Cuando la soledad es una consecuencia de la sociedad actual y en su gran mayoría no una decisión voluntaria.
Lo que me llama la atención es como las personas creemos que actuamos según nuestras propias elecciones. Yo creo que el sistema quiere que estemos cada vez más solos igual que antes quería que tuviéramos familias grandes. Creer que actuamos por elección propia es tan ingenuo como creer que si viviéramos en Afganistán íbamos a ser ateos. Lo que me interesa de verdad es entender por qué el sistema a día de hoy nos quiere tener solos, débiles, incultos e incomunicados. Aunque me lo puedo imaginar.