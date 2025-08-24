Solo lo público salva al pueblo

"Así que la próxima vez que te vengan con "el pueblo salva al pueblo", no te quedes en la superficie. La solidaridad comunitaria es buena, pero cuando mi madre tuvo cáncer no la operaba su vecino. Esa fuerza comunitaria, aunque valiosa, no asegura continuidad, ni equidad, ni universalidad, porque depende de la voluntad privada. Solo lo público convierte la solidaridad en derecho: la sanidad, la educación, las pensiones, la vivienda o el empleo no dependen de las buenas intenciones, sino de instituciones y políticas conquistadas colectivamente."
| etiquetas: estado del bienestar , anarcocapitalismo , economia publica
La comunidad es inmediata, cercana, local, el tejido social está más relacionado con la extensión del país y relacionado con su economía, nivel de bienestar social, nivel de desarrollo en general.
El pueblo salva al pueblo y el estado es el instrumento porque si fuera verdad que el estado salva al pueblo, el estado no cobraría impuestos. Si así fuera, entonces sí: el estado salva al pueblo con su dinero. Pero eso no existe.
El pueblo alimenta al estado, pero hay un momento en el que el estado se alimenta del pueblo.