·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7864
clics
VÍDEO | Una española enseña cómo es el menú escolar en EEUU: “Muy equilibrado todo en infartos unidos”
4205
clics
Muere el actor Javier Manrique. Secundario recurrente en el cine de Álex de la Iglesia, se ganó el cariño del publico con sus personajes en las series televisivas 'A las once en casa' y 'Camera café'
3873
clics
No quiso darle a Trump una espada para Carlos III y fue destituido del museo que dirigía
3123
clics
Ayuso y el efecto Torrente
3638
clics
Un dron filma toda la ascensión del Everest por el norte
más votadas
555
Italia se paraliza por Gaza con una huelga general y protestas contra Meloni
441
Madrid se rebela contra la prohibición de Ayuso y llena los balcones con banderas palestinas
468
La familia Feijóo recurre a la Audiencia Nacional para intentar mantener el acceso privado a la playa desde su chalé
573
OKdiario confirma el contrato de 75.000 euros para publicar contenido patrocinado por ACOM, pero asegura que no era “propaganda sionista”
435
El SAS tenía constancia desde enero de 2024 de retrasos de diagnósticos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
20
clics
¿Sólo los hombres pueden usar a su hijos para dañar a sus parejas?
Video sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria
|
etiquetas
:
juan soto ivars
,
violencia vicaria
11
3
6
K
77
actualidad
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
6
K
77
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
duende
Porque el Karma está sobrevalorado.
5
K
58
#9
Torrezzno
Uy, video de Soto Ivar, negativo al canto, aqui se es plural pero no tanto.
3
K
58
#14
duende
#9
¿Aquí se es plural?, no más bien aquí sois de elplural, que no es lo mismo.
1
K
19
#17
Torrezzno
#14
ya esta, invocaste a los demonios de hellraiser y aquí están
1
K
29
#2
Skiner
*
#0
Esta frase es mentira.
Los hijos los usan algunas personas para castigar a sus exparejas de manera lamentable.
No se trata sólo de castigos físicos, hay cosas silenciosas, sutiles que no se ven que son también terribles como manipulación psicológica.
Envenenar a los hijos con mentiras y falsedades.
Esto resulta más terrible todavia porque dañas a los hijos y también a la expareja.
Son personas mezquinas y malvadas.
2
K
34
#5
duende
#2
No te entiendo ¿qué frase dices que es mentira?, ¿el título del video?, de ser así ¿cómo puede ser mentira una pregunta?
0
K
9
#8
Skiner
#5
la pregunta es una mentira de salida:
Lo correcto sería: ¿Hay personas que usan a sus hijos para dañar a sus parejas?
1
K
19
#11
duende
*
#8
Las preguntas nunca pueden ser mentira, porque no afirman nada, la pregunta es pertinente porque el nuevo anteproyecto del ministerio de igualdad afirma exactamente eso, que sólo los hombres pueden usar a sus hijos para dañar a sus parejas.
Así pues el autor empieza cuestionando esa afirmación de nuestro ministerio de igual da.
2
K
25
#15
Skiner
*
#11
Yo lo viví cuando era pequeño y todos lo usan.
Mis padres fracasaron en su matrimonio y se divorciaron, siendo nosotros pequeños 5 o 6 años entramos en una pelea ridícula con quien se quedaba con la custodia, entonces no existía la custodia compartida.
En ese proceso ambas familias durante meses se dedicaron a mentir y pretender manipularnos a mi hermano y a mí para que eligieramos un "Bando".
(un niño no elige Bando, siempre será su padre y su madre y no entiende las batallas…
» ver todo el comentario
2
K
31
#12
makinavaja
#8
SI, pero solo es delito cuando lo hacen los hombres...
0
K
13
#6
Barney_77
#2
Pero legalmente solo los hombres podrán hacer eso. Las mujeres no podrán hacer eso jamás.
1
K
23
#10
Skiner
#6
Pues esa ley es una completa locura si la aprueban, además de una mentira escandalosa.
0
K
7
#13
Barney_77
#10
Como muchas leyes que se han hecho en nombre de la supuesta igualdad.
2
K
33
#16
denocinha
#10
Pues no es la primera vez
0
K
10
#19
capitan__nemo
No, pero la probabilidad. Tampoco es lo mismo dañar que matar.
0
K
20
#3
Robus
Por supuesto, todas las mujeres son seres de luz!
2
K
19
#4
CharlesBrowson
Evidentemente no, pero estamos en las manos que estamos, algun dia vamos a tener que hacer una purga que ni Stalin
2
K
12
#7
Barney_77
#4
Y sigue habiendo gente que les aplauden....
1
K
7
#18
CharlesBrowson
#7
si, solo fuera eso, sino que como estamos viendo quieren seguir ahondando mas, aun a sabiendas de agravar el problema quizas por interes personal
o por pura maldad
0
K
7
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Los hijos los usan algunas personas para castigar a sus exparejas de manera lamentable.
No se trata sólo de castigos físicos, hay cosas silenciosas, sutiles que no se ven que son también terribles como manipulación psicológica.
Envenenar a los hijos con mentiras y falsedades.
Esto resulta más terrible todavia porque dañas a los hijos y también a la expareja.
Son personas mezquinas y malvadas.
Lo correcto sería: ¿Hay personas que usan a sus hijos para dañar a sus parejas?
Así pues el autor empieza cuestionando esa afirmación de nuestro ministerio de igual da.
Mis padres fracasaron en su matrimonio y se divorciaron, siendo nosotros pequeños 5 o 6 años entramos en una pelea ridícula con quien se quedaba con la custodia, entonces no existía la custodia compartida.
En ese proceso ambas familias durante meses se dedicaron a mentir y pretender manipularnos a mi hermano y a mí para que eligieramos un "Bando".
(un niño no elige Bando, siempre será su padre y su madre y no entiende las batallas… » ver todo el comentario