Solo 10 universidades españolas se cuelan entre las 500 mejores del mundo

Como cada 15 de agosto se ha publicado el Ranking Académico de Universidades que recoge la clasificación de los mejores 1.000 centros universitarios. En lo referente a España, tan solo 10 se han logrado colocar entre las 500 mejores, 36 entre las 1.000. La mejor valorada vuelve a ser la Universidad de Barcelona, que se sitúa entre las 200 mejores, su primera aparición fue en 2023. Un escalón por detrás está la de Valencia (201-300), mientras que la Complutense, la Pompeu Fabra, la Granada y País Vasco, se quedan en el de 301 a 400.