edición general
7 meneos
102 clics
Solo 10 universidades españolas se cuelan entre las 500 mejores del mundo

Solo 10 universidades españolas se cuelan entre las 500 mejores del mundo

Como cada 15 de agosto se ha publicado el Ranking Académico de Universidades que recoge la clasificación de los mejores 1.000 centros universitarios. En lo referente a España, tan solo 10 se han logrado colocar entre las 500 mejores, 36 entre las 1.000. La mejor valorada vuelve a ser la Universidad de Barcelona, que se sitúa entre las 200 mejores, su primera aparición fue en 2023. Un escalón por detrás está la de Valencia (201-300), mientras que la Complutense, la Pompeu Fabra, la Granada y País Vasco, se quedan en el de 301 a 400.

| etiquetas: universidades , españolas , ranking shanghai
6 1 0 K 78 actualidad
11 comentarios
6 1 0 K 78 actualidad
Comentarios destacados:    
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
¿Está la Rey Juan Carlos? xD xD xD
4 K 55
victorjba #3 victorjba *
#1 O cualquiera de las privadas pperas xD
0 K 16
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 Buen chascarrillo. xD xD xD
0 K 20
#8 sarri
#1 La tercera, despues del CEU :troll: :troll:
0 K 6
#10 Hombre_de_Estado *
#1 No, pese a su real nombre, no es muy seria. Si te pillan copiando, les dices "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir", y no te quitan el título no pa' dios.
1 K 28
Trifasico #2 Trifasico *
"Solo"
En España existen 90 universidades reconocidas oficialmente.
Eso significa que mas del 10% de nuestras universidades, estan en el top 500 mundial.
2 K 26
#7 gershwin *
#2 "top mundial"
top 500
0 K 9
Torrezzno #11 Torrezzno *
Mi titulo de ingeniero se revaloriza. La etsiit manda
0 K 18
#4 jorgeesc
Por población nos corresponden solo 3, no tan mal. Y si vamos a hablar de países en vías de desarrollo, no creo que China e India tengan mal situadas sus universidades.
0 K 10
espinor #6 espinor
Sólo nombran ocho entre las 500 primeras (Universidad de Barcelona, Valencia, Complutense, Pompeu Fabra, Granada, País Vasco, Politécnica de Valencia y Sevilla)...
0 K 9
#9 Dogkiller
Qué parámetros se siguen para elegirlas?
0 K 6

menéame