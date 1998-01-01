Las solicitudes de orden de arresto de la CPI están listas para Ben Gvir y Smotrich por cargos de apartheid [ENG]

El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, había preparado casos contra Ben Gvir y Smotrich antes de irse de baja en mayo. "Las solicitudes de órdenes de arresto están completamente terminadas. Lo único que no ocurrió fue enviarlas a la Corte." La administración estadounidense recién elegida por Donald Trump sancionó a Khan en febrero, y se fue de baja en mayo en medio de una investigación de la ONU sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra, que él ha negado. En junio, Estados Unidos sancionó a cuatro jueces más de la CPI.
