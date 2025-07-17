Los soldados desplegados por Trump en Los Angeles, aburridos, resentidos y defecando en los humvees

NYT y LAT declaran problemas de moral para las innecesarias fuerzas de ocupación de Trump. Oficiales de LA y California no solo rogaron a la Administración Trump que no enviase tropas para aplastar protestas pacíficas, sino que también le han demandado por ello. Un periódico describe que los soldados pasan el tiempo cagando en Humvees y otros creativos espacios. La administración Trump está declarando algo parecido a una victoria, pero realmente ha sido un enorme desperdicio de dinero.