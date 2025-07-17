edición general
Los soldados desplegados por Trump en Los Angeles, aburridos, resentidos y defecando en los humvees

NYT y LAT declaran problemas de moral para las innecesarias fuerzas de ocupación de Trump. Oficiales de LA y California no solo rogaron a la Administración Trump que no enviase tropas para aplastar protestas pacíficas, sino que también le han demandado por ello. Un periódico describe que los soldados pasan el tiempo cagando en Humvees y otros creativos espacios. La administración Trump está declarando algo parecido a una victoria, pero realmente ha sido un enorme desperdicio de dinero.

¿Han enviado tropas rusas a LA? :troll:
Otra fuente de MSNBC: www.msnbc.com/opinion/msnbc-opinion/national-guard-trump-morale-protes

Lo he visto hoy, pero la noticia es del 17 de Julio. Imagino que ya habrán limpiado esa cagada.
