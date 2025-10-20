edición general
1 meneos
19 clics

Un soldado de Corea del Norte huye al Sur a través de la frontera fuertemente vigilada

El desertor, siguiendo los protocolos habituales, se encuentra bajo investigación de las autoridades militares de Seúl

| etiquetas: corea del sur , corea del norte
1 0 1 K 7 actualidad
1 comentarios
1 0 1 K 7 actualidad
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
La noticia sería que alguien del sur desertara al norte.
0 K 6

menéame