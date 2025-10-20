·
Un soldado de Corea del Norte huye al Sur a través de la frontera fuertemente vigilada
El desertor, siguiendo los protocolos habituales, se encuentra bajo investigación de las autoridades militares de Seúl
corea del sur
,
corea del norte
Macnulti_reencarnado
La noticia sería que alguien del sur desertara al norte.
