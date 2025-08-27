El socio de Alvise relató en el Supremo la entrega de 100.000 euros: "El único objetivo era darle dinero y conseguir algo a cambio"

El conocido como 'socio' de Luis Alvise Pérez, Álvaro Romillo, relató en el Tribunal Supremo de forma pormenorizada cómo fue la entrega de los 100.000 euros que sirvieron para financiar supuestamente la campaña de las elecciones europeas al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF): "Nuestro único objetivo era darle dinero para conseguir algo a cambio". Romillo, que ha denunciado este mes de agosto un atraco en su vivienda y el robo de 1,2 millones de euros en criptomonedas, ha volcado su teléfono móvil ante el magistrado de la Sala de lo Penal que in