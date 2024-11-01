edición general
Una sociedad de rentistas y sirvientes deja a la Europa del turismo atrapada y sin vacaciones  

El turismo se ha erigido como el principal motor de crecimiento de los países del Mediterráneo. Las vacaciones de los visitantes extranjeros son una gran fuente ingresos para los nacionales y para equilibrar la balanza de pagos. Esta bonita estampa que parece una simbiosis casi perfecta, oculta, sin embargo, otra cara menos amable que empieza a verse cada vez con más claridad. Los países de Europa donde el turismo tiene un peso cada vez mayor en la economía son al mismo tiempo los países donde menos vacaciones pueden permitirese.

HeilHynkel #4 HeilHynkel
El sueño del fatxapobre siempre ha sido ser lacayo del señorito y éste de vez en cuando le deje bañarse en su piscina (si el señorito no está, claro)
#1 Chabelitaenanita
Ya era hora de que alguien pusiera negro sobre blanco que este país se ha convertido en una economía de rentistas y sirvientes, como la España de los hidalgos, donde muchos viven del cuento a costa de los que trabajamos.
#2 Chabelitaenanita
#1 Ahora llegarán los de Vox, el PP y algunos usuarios a votar negativo diciendo que los rentistas han trabajado duro en el pasado para vivir ahora de los pisos que tienen... omitirán hablar de herencias o de cómo han conseguido esos pisos realmente
alcama #3 alcama
Yo estoy del lado de los rentistas. Que se muevan "los sirvientes" si quieren algo
