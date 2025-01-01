Las socias de la cooperativa textil de Luna, la más antigua de Aragón, buscan relevo generacional

Medio centenar de mujeres de la localidad han trabajado en la Cooperativa San José Artesano de Luna (Zaragoza) en su medio siglo de historia. Ahora, cuando la media de edad es de 60 años, su miedo es que desaparezca “lo que tanto ha costado construir”
| etiquetas: cooperativa , textil , relevo generacional , zaragoza
Imaginad un grupo de jóvenes maestros que crean una cooperativa en los años 80, ahora todos rondan la edad de jubilación pero su colegio/negocio es muy rentable. Cuando uno de ellos se jubila deben devolverle su parte del pastel (que ha crecido considerablemente) y para que un nuevo profe joven se incorpore como socio trabajador de pleno derecho debe abonar una cantidad considerable también (quizá 30 o 40mil euros).
Es un escenario complicado que puede llevar a la desaparición de la cooperativa o a su "privatización" (bueno, ya es privada, me refiero a su conversión en una empresa capitalista rollo SA).