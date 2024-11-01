edición general
Los socialistas vascos piden “perdón” a las víctimas de los GAL y denuncian la “desfachatez” de Felipe González

La consejera María Jesús San José ha pedido “perdón” a las familias de los asesinados por esa organización, ha pronunciado una “firme condena” por sus acciones, ha lamentado que altos cargos del Estado decidieran “financiar” y “mantener” la guerra sucia y, finalmente, ha denunciado la “desfachatez” de quienes, todavía ahora, se jactan de aquellos años oscuros.

WcPC #1 WcPC
Que el Señor X y el Bigotes tengan algún prestigio en España da una imagen terrible para los medios de comunicación de nuestro país...
Cualquier frase de esos señores debería ir precedida con la descripción detallada de las consecuencias nefastas de su manera de "hacer política" para este país, que no se haga así es signo de que tenemos muy pocos medios serios.
OdaAl #2 OdaAl
#1 Es la impunidad lo que les da alas, después de la que liaron se fueron de rositas
#3 Grahml
"Fachatez" mejor dicho.
Supercinexin #5 Supercinexin
Felipe González debería ser expulsado del PSOE. A Ábalos por irse de putas lo echaron ipsofacto. El Señor X ha hecho cosas mil veces más graves.
pitercio #4 pitercio
Ahora. Recuerdo cuando todos, no es que callasen, sino que encubrían y mentían sin ningún pudor y mucha vehemencia.
