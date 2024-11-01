Los socialistas vascos piden “perdón” a las víctimas de los GAL y denuncian la “desfachatez” de Felipe González

La consejera María Jesús San José ha pedido “perdón” a las familias de los asesinados por esa organización, ha pronunciado una “firme condena” por sus acciones, ha lamentado que altos cargos del Estado decidieran “financiar” y “mantener” la guerra sucia y, finalmente, ha denunciado la “desfachatez” de quienes, todavía ahora, se jactan de aquellos años oscuros.