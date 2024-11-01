Los socialistas vascos piden “perdón” a las víctimas de los GAL y denuncian la “desfachatez” de Felipe González

La consejera María Jesús San José ha pedido “perdón” a las familias de los asesinados por esa organización, ha pronunciado una “firme condena” por sus acciones, ha lamentado que altos cargos del Estado decidieran “financiar” y “mantener” la guerra sucia y, finalmente, ha denunciado la “desfachatez” de quienes, todavía ahora, se jactan de aquellos años oscuros.
Cualquier frase de esos señores debería ir precedida con la descripción detallada de las consecuencias nefastas de su manera de "hacer política" para este país, que no se haga así es signo de que tenemos muy pocos medios serios.