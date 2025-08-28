edición general
Sobre tornasoles y efectos multicolor. Varietas colorum y artificios cromáticos en dragones bajomedievales y renacentistas

El enorme protagonismo que alcanzó el dragón en el imaginario medieval trascendió a la cultura visual del Renacimiento. Sus reapropiaciones y reinvenciones procuraron ubicarlo en un estatus de mayor veracidad, como parte del mapa de especies zoomorfas plausibles de ser observadas, estudiadas y clasificadas. Adoptando elementos corporales por lo general de reptiles y anfibios, se buscó que su aspecto físico se asemejara cada vez más al de los extraños especímenes que formaban parte de studioli y gabinetes de curiosidades de monarcas…

De la bibliografía del meneo, un pdf donde hay otro artículo de la autora no está accesible sin recurrir a Internet Archive: REPRESENTACIONES del MUNDO NATURAL de la Edad Media a la Modernidad.
