Sobre ser un artista somalí en Minnesota [Eng]

Crecí aquí. Mis oídos se sienten bendecidos al escuchar tantos idiomas diferentes en un solo lugar. Bailo de alegría con la llegada de la primera nevada. Minnesota es mi hogar. Esta historia encapsula el espíritu de Minnesota. La bondad está arraigada en la tierra y su gente. Muchos de nosotros, antiguos refugiados desde África Oriental hasta el Sudeste Asiático, construimos nuestros segundos hogares en Minnesota, aferrados a la calma y la nieve glacial, y a la bienvenida de quienes llamaron a este lugar su hogar.
