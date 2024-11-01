Sobre matar a Disney: Las guerreras K-pop

Quizá se trate de un ejercicio de arrogancia crítica intentar intelectualizar un fenómeno como Las guerreras K-pop, sobre todo si se tiene en cuenta la reacción tan pasional que ha despertado entre sus fans. Por traer aquí un caso real: cuando una niña de seis años reproduce una de las escenas de la película que ya ha visto más de cien veces, concluyendo con una perfecta imitación del momento en que las Huntrix pronuncian un desdeñoso «buah, ¡hombres!», ¿qué sentido tiene llenarse de argumentos ante tan elocuente y maravillosa reacción? ¿Import