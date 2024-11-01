Sobre escribir con ChatGPT: qué sí debes usar y qué no debes delegar

En el vídeo de hoy entramos en un tema que muchos escritores noveles están viviendo de primera mano: cómo utilizar la inteligencia artificial para escribir… sin que la IA escriba por ti. Porque sí, la IA es una herramienta increíble para corregir, aclarar ideas, reorganizar textos o ayudarte con sinopsis y estilo básico, pero si le cedes el volante… tu voz desaparece. En este vídeo te cuento: Qué puede hacer la IA por tu manuscrito y en qué tareas te puede ahorrar horas de trabajo. En qué aspectos no debes usarla jamás si...