SMS de baja no solicitada - fallo de envios masivos de SMS en Movistar

"...Info: Hola, una vez efectuada tu baja, tienes 15 días para devolver los equipos antiguos, si aún no lo has hecho, en cualquier tienda Movistar con punto de recogida. Consulta tu tienda más cercana, los equipos que debes entregar correspondientes al servicio que has dado de baja, e importes aplicables en caso de no devolución en movistar.es/devolucion-equipos. Si te queda alguna duda, puedes llamar al 1004. Gracias y hasta pronto" Con este SMS Movistar comunica a sus clientes la baja de los servicios contratados de forma erronea.