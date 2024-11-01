Smotrich va en serio con Cisjordania

En sus cerca de veinte años de actividad política, Bezalel Smotrich ha demostrado tener objetivos claros y una gran capacidad para alcanzarlos. Muchas de sus posturas se han convertido en política oficial del Gobierno israelí, desde su oposición a la retirada de colonos de Gaza en 2005 al liderazgo de la organización derechista Regavim y a su actitud como ministro responsable de los asentamientos; también fue el primero en decir que liberar a los rehenes no era una prioridad.