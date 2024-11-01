Sly Flourish: Una Guía para las Aventuras de D&D Publicadas por WOTC

Este artículo ofrece una guía sobre las aventuras en tapa dura de la quinta edición de Dungeons & Dragons, publicadas por Wizards of the Coast. Las descripciones de estas grandes aventuras de campaña están ordenadas según mis preferencias y recomendaciones, de arriba abajo. Utilizad esta guía para decidir qué campaña pueden funcionar mejor para vuestro grupo. Cada descripción de aventura incluye algunos consejos para el DM y referencias adicionales para cada aventura.