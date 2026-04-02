Slavoj Zizek: "Las grandes empresas tecnológicas están arruinando nuestro estilo de vida mucho más que los inmigrantes"

El filósofo más provocador del mundo reúne sus últimas reflexiones sobre Trump, Gaza, Gisèle Pelicot y el metaverso en torno al lugar de destrucción y regeneración donde vivimos hoy. "Desde que ha empezado la guerra de Irán se ha dejado de hablar del 'caso Epstein'", alerta.
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Ojala la profecía se les autocumpla
También puedes elegir los eeuu y sus más de 2 millones de encarcelados,negros,chicanos y pobres en su inmensa mayoria,el ICE y sus asesinatos,las miserias de la gente sin domicilio, vagando como zombis dependientes de distintas de drogas,
En fin,tus recursos son tan pobres como manidos.
De hecho en China a los Uygures los tienen en campos de concentración.
Como son todos putillas del clickbait y de las cookies, se tienen que hacer eco de cada chorrada intrascendente mientras los ricos van pegando pelotazos en bolsa con cada ataque.
Ninguno habla del incremento de la deuda en Europa ni de indicadores económicos que permitan ver al ciudadano medio europeo el futuro negro que nos espera.
Como es lógico. Sin embargo dentro de USA la principal sospecha es que la guerra se hace para desviar la atención de Epstein. Visto desde fuera, no. Desde fuera se ve la intención de impedir las elecciones.
Están hablando de cómo cierto populismo ataca a la inmigración diciendo que cambian el estilo de vida de los autóctonos, y que normalmente los que no están de acuerdo con esa afirmación tratan de convencer de que eso es falso.
Entonces este hombre cree que es un error y… » ver todo el comentario
Seguramente cambiaría mucho menos Europa bajo la media luna, con la shariah en las calles de las capitales europeas, que con un robot médico o un agente escribiendo artículos espontáneos de filosofía asistemática como la de Zizek y no pot una cretina como Santaolalla.