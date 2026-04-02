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Slavoj Zizek: "Las grandes empresas tecnológicas están arruinando nuestro estilo de vida mucho más que los inmigrantes"

Slavoj Zizek: "Las grandes empresas tecnológicas están arruinando nuestro estilo de vida mucho más que los inmigrantes"

El filósofo más provocador del mundo reúne sus últimas reflexiones sobre Trump, Gaza, Gisèle Pelicot y el metaverso en torno al lugar de destrucción y regeneración donde vivimos hoy. "Desde que ha empezado la guerra de Irán se ha dejado de hablar del 'caso Epstein'", alerta.

| etiquetas: slavoj zizek , guerra de irán , filósofo
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15 comentarios
143 215 0 K 409 actualidad
Comentarios destacados:      
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Pues no está de más recordar lo que quieren hacer los NATOntados traidores a la humanidad.  media
14 K 154
#15 R2dC
#2 Y el borrachuzo del ministro de defensa diciendo que los ciudadanos iranies debían de levantarse en armas por que su gobierno estaba gastando su dinero en misiles en vez de en servicios públicos xD

Ojala la profecía se les autocumpla xD
1 K 18
cocolisto #6 cocolisto
Lo vengo diciendo hace tiempo y no hacéis caso. Menos mal que este Sr me cree:"El futuro de la humanidad será comunista o no habrá futuro".
8 K 86
Mathrim #8 Mathrim
#6 es que somos una especie, vivimos en un planeta, con una serie de recursos que hay que repartir entre todos de forma equitativa, y quien niegue eso, esta ciego
2 K 36
Maelstrom #10 Maelstrom
#6 Sí, nos acercamos a la realidad de Cuba, donde no tendrás nada pero serás "feliz", o a la de la URSS compartiendo un koljos con 40 subsaharianos.
2 K -6
cocolisto #11 cocolisto
#10 Ya sabría yo que saldría el simple.
También puedes elegir los eeuu y sus más de 2 millones de encarcelados,negros,chicanos y pobres en su inmensa mayoria,el ICE y sus asesinatos,las miserias de la gente sin domicilio, vagando como zombis dependientes de distintas de drogas,
En fin,tus recursos son tan pobres como manidos.
3 K 59
Maelstrom #13 Maelstrom
#11 Si China y Rusia tuvieran la inmigración subsahariana que tiene EEUU la realidad del Gulag no habría desaparecido.

De hecho en China a los Uygures los tienen en campos de concentración.
1 K 8
#4 jaramero
Desde que empezó la guerra de Irán los medios han dejado de lado otros temas.

Como son todos putillas del clickbait y de las cookies, se tienen que hacer eco de cada chorrada intrascendente mientras los ricos van pegando pelotazos en bolsa con cada ataque.

Ninguno habla del incremento de la deuda en Europa ni de indicadores económicos que permitan ver al ciudadano medio europeo el futuro negro que nos espera.
0 K 7
#14 rystan
"Desde que ha empezado la guerra de Irán se ha dejado de hablar del 'caso Epstein'"

Como es lógico. Sin embargo dentro de USA la principal sospecha es que la guerra se hace para desviar la atención de Epstein. Visto desde fuera, no. Desde fuera se ve la intención de impedir las elecciones.
0 K 7
#1 woke *
dicho de otro modo: "Los inmigrantes están arruinando nuestro estilo de vida, pero algo menos que las grandes empresas tecnológicas"
19 K 6
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 No, pero la escoria racista prefiere cargar contra otros más débiles porque no tienen huevos o la suficiente inteligencia como para enfrentarse a los más poderosos, que son quienes si dañan a las sociedades donde viven.
32 K 280
DDJ #7 DDJ *
#1 Eso que dices podría ser cierto si nos ciñéramos únicamente a la frase que pone en el titular pero realmente esa frase es parte de una argumentación más larga y pierde el sentido general si solo se coge esa pequeña parte.

Están hablando de cómo cierto populismo ataca a la inmigración diciendo que cambian el estilo de vida de los autóctonos, y que normalmente los que no están de acuerdo con esa afirmación tratan de convencer de que eso es falso.

Entonces este hombre cree que es un error y…   » ver todo el comentario
7 K 77
Feindesland #12 Feindesland
#1 En realidad dice eso, sí.

xD xD xD
1 K 36
Maelstrom #9 Maelstrom
La enfarlopada argumentativa de Zizek, un filósofo subnormal.

Seguramente cambiaría mucho menos Europa bajo la media luna, con la shariah en las calles de las capitales europeas, que con un robot médico o un agente escribiendo artículos espontáneos de filosofía asistemática como la de Zizek y no pot una cretina como Santaolalla.
3 K -8

menéame