Slavoj Žižek - El Club de La Lucha - Verdadera o Falsa Transgresióntrams

El documento analiza la película El club de la lucha y plantea que representa una falsa transgresión al sistema capitalista. Mientras que inicialmente la violencia de las peleas parece abolir la distancia con el otro, en realidad termina reforzando las lógicas del sistema. Aunque la lucha contra sí mismo del protagonista busca liberarse de su sujeción, también corre el riesgo de retroceder a dinámicas protofascistas. Finalmente, la película ofrece la violencia más como una experiencia estética que como una práctica
| etiquetas: slavoj žižek , el club de la lucha , transgresión
En la misma línea de ese análisis, recomendaría este texto que ofrece una visión innovadora sobre la experiencia de la transgresión contemporánea.
herbert.the-little-red-haired-girl.org/cgi-bin/dada.cgi/pomo.pb