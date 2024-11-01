«Sistemas como ChatGPT parecen inteligentes, pero siguen sin ser fiables»

Los avances (casi) diarios en el terreno de la Inteligencia Artificial están creando muchas dudas y miedos a su alrededor. Algunas de ellas hacen referencia a si estos sistemas son tan inteligentes como nos dicen, a cómo funcionan o qué riesgos supone su uso. Una serie de preguntas que hemos tratado de responder junto a Melanie Mitchell, una de las mayores expertas en la materia y autora del libro ‘Inteligencia artificial. Guía para seres pensantes’ (Capitán Swing).