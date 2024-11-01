edición general
«Sistemas como ChatGPT parecen inteligentes, pero siguen sin ser fiables»

Los avances (casi) diarios en el terreno de la Inteligencia Artificial están creando muchas dudas y miedos a su alrededor. Algunas de ellas hacen referencia a si estos sistemas son tan inteligentes como nos dicen, a cómo funcionan o qué riesgos supone su uso. Una serie de preguntas que hemos tratado de responder junto a Melanie Mitchell, una de las mayores expertas en la materia y autora del libro ‘Inteligencia artificial. Guía para seres pensantes’ (Capitán Swing).

Khadgar #1 Khadgar
¿Todavía seguimos con esto? ¿Aún no ha quedado claro que son generadores de texto basados en probabilidad y estadística?
pip #2 pip
#1 hace poco vi un video en Tiktok de un conocido autodenominado divulgador de IA que insinuaba que ChatGPT 4 había "manipulado" a los usuarios para que "le resucitasen" (obligasen a OpenAI a volver a incluirlo).

Así que me temo que sí, que sigue siendo necesaria divulgación rigurosa sobre lo que son y lo que no son los LLM.
MacMagic #3 MacMagic
#1 Hay mucha gente que no se informa de cómo funcionan y hay otros que saben lo que hay pero quieren que la rueda del hype siga potente.

A mí me parece que cuando esto se desinfle (que no desaparezca) va a haber muchas cabezas de turco que cortar porque casi todas las empresas veo que meten Chatbots o IA porque es la moda y si no, no somos innovadores. Luego le preguntas qué pretenden conseguir o lograr y no hay ni métricas ni nada, todo humo.
pip #4 pip
#3 yo creo que habrá un desinfle de expectativas y un cierto estancamiento de la funcionalidad, hasta que no se invente algo radicalmente distinto a los LLM. Pero la implementación de lo que ya existe, una vez ajustadas las expectativas, seguirá imparable porque cuando se entiende y se usa bien, es indudablemente útil.
