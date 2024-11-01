«Sistemas como ChatGPT parecen inteligentes, pero siguen sin ser fiables»

Los avances (casi) diarios en el terreno de la Inteligencia Artificial están creando muchas dudas y miedos a su alrededor. Algunas de ellas hacen referencia a si estos sistemas son tan inteligentes como nos dicen, a cómo funcionan o qué riesgos supone su uso. Una serie de preguntas que hemos tratado de responder junto a Melanie Mitchell, una de las mayores expertas en la materia y autora del libro ‘Inteligencia artificial. Guía para seres pensantes’ (Capitán Swing).
| etiquetas: inteligencia artificial , chatgpt , entrevista , melanie mitchell
Así que me temo que sí, que sigue siendo necesaria divulgación rigurosa sobre lo que son y lo que no son los LLM.
A mí me parece que cuando esto se desinfle (que no desaparezca) va a haber muchas cabezas de turco que cortar porque casi todas las empresas veo que meten Chatbots o IA porque es la moda y si no, no somos innovadores. Luego le preguntas qué pretenden conseguir o lograr y no hay ni métricas ni nada, todo humo.