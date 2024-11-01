·
El sistema tributario español es menos progresivo que el resto de Europa y reduce 8 puntos menos la desigualdad
Un estudio de Funcas muestra que el tipo impositivo medio del 1% que más gana es el más bajo de toda la distribución de la renta: solo el 24% de sus ingresos, frente al 27,5% de los hogares que menos cobran
fiscalidad
españa
europa
politica
#1
loborojo
Nada es casualidad, todo es parte del plan. Hay lucha de clases y las clases populares van perdiendo.
2
K
33
#3
Torrezzno
*
"Es decir, gran parte de los hogares más adinerados reciben renta de dividendos o participaciones empresariales, que tienen un tratamiento más ventajoso que las rentas del trabajo (esto es, las nóminas). A eso se suma que un IVA del 21% (el tipo general), pesa menos en hogares con mayores ingresos que en aquellos de rentas más bajas, que solo pueden hacer frente a una cesta más básica de consumo."

Es que de nuevo estamos mezclando churras con merinas. Están los rendimientos del…
Es que de nuevo estamos mezclando churras con merinas. Están los rendimientos del…
» ver todo el comentario
0
K
20
#2
Andreham
Atado y bien atado.
0
K
8
Es que de nuevo estamos mezclando churras con merinas. Están los rendimientos del… » ver todo el comentario