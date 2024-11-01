edición general
El sistema tributario español es menos progresivo que el resto de Europa y reduce 8 puntos menos la desigualdad

Un estudio de Funcas muestra que el tipo impositivo medio del 1% que más gana es el más bajo de toda la distribución de la renta: solo el 24% de sus ingresos, frente al 27,5% de los hogares que menos cobran

loborojo #1 loborojo
Nada es casualidad, todo es parte del plan. Hay lucha de clases y las clases populares van perdiendo.
Torrezzno #3 Torrezzno *
"Es decir, gran parte de los hogares más adinerados reciben renta de dividendos o participaciones empresariales, que tienen un tratamiento más ventajoso que las rentas del trabajo (esto es, las nóminas). A eso se suma que un IVA del 21% (el tipo general), pesa menos en hogares con mayores ingresos que en aquellos de rentas más bajas, que solo pueden hacer frente a una cesta más básica de consumo."

Andreham #2 Andreham
Atado y bien atado.
