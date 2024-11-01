El sistema sanitario se sostiene en el silencio

El sistema sanitario español se sostiene gracias al sacrificio silencioso de sus médicos, no por planificación ni recursos. Guardias interminables, sobrecarga de residentes, errores internalizados y disponibilidad constante se normalizan como parte del funcionamiento ordinario. La vocación, idealizada como fuerza interior, actúa como mecanismo de captura, atando al profesional a un modelo que exige responsabilidad sin autoridad ni reconocimiento. El Estatuto Marco refuerza esta contención estructural, manteniendo guardias y flexibilidad unilate
| etiquetas: sanidad , médicos , estatuto marco , huelga