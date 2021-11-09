edición general
Lo que el sistema penitenciario no quiere que sepas: agresiones y funcionarios desbordados

En este episodio de Café Liberal hablamos sin filtros sobre el sistema penitenciario español, sus carencias y los problemas que afronta a diario. Francisco Macero, funcionario de prisiones y representante de ACAIP, nos revela cómo el sistema penitenciario sufre un desgaste constante y cómo las agresiones dentro de las cárceles están aumentando sin que la sociedad lo perciba. Durante esta conversación abordamos la situación real que viven los funcionarios de prisiones, el impacto psicológico de su trabajo y el silencio institucional ante l edi

#2 Leon_Bocanegra
Yo soy un tío obediente y sumiso, si el sistema penitenciario no quiere que lo sepa, me quedo sin saberlo.
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
Sin querer poner en cuestión lo que el funcionario va a contarme durante 45 minutos, no he podido evitar volver a postear esto al escucharle empezar a hablar, para poner un poco de contexto, porque las denuncias de funcionarios de prisiones a compañeros son sospechosamente pocas:

elpais.com/espana/2021-11-09/el-consejo-de-europa-reclama-a-espana-med

www.publico.es/sociedad/mayoria-cerca-1-000-denuncias-torturas-prision

www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-derecho-penitenciario/urge-er
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Psicólogos... El área de la ciencia humana más exitosa. Diseñando tik tok
