Lo que el sistema penitenciario no quiere que sepas: agresiones y funcionarios desbordados  

En este episodio de Café Liberal hablamos sin filtros sobre el sistema penitenciario español, sus carencias y los problemas que afronta a diario. Francisco Macero, funcionario de prisiones y representante de ACAIP, nos revela cómo el sistema penitenciario sufre un desgaste constante y cómo las agresiones dentro de las cárceles están aumentando sin que la sociedad lo perciba. Durante esta conversación abordamos la situación real que viven los funcionarios de prisiones, el impacto psicológico de su trabajo y el silencio institucional ante l edi