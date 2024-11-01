El sistema inmunitario de hombres y mujeres cambia a ritmos diferentes con la edad

¿Por qué las mujeres suelen vivir más pero los hombres responden distinto a ciertas infecciones? Un equipo de científicos ha descubierto que nuestro sistema inmunitario no envejece igual: mientras que en los hombres los cambios son más bruscos a partir de los 60 años, en las mujeres el proceso es más gradual. Un hallazgo clave para la medicina personalizada y para entender cómo nos protegemos contra las enfermedades a medida que cumplimos años.