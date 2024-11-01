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El sistema inmunitario de hombres y mujeres cambia a ritmos diferentes con la edad

El sistema inmunitario de hombres y mujeres cambia a ritmos diferentes con la edad

¿Por qué las mujeres suelen vivir más pero los hombres responden distinto a ciertas infecciones? Un equipo de científicos ha descubierto que nuestro sistema inmunitario no envejece igual: mientras que en los hombres los cambios son más bruscos a partir de los 60 años, en las mujeres el proceso es más gradual. Un hallazgo clave para la medicina personalizada y para entender cómo nos protegemos contra las enfermedades a medida que cumplimos años.

| etiquetas: ciencia , salud , biología , envejecimiento , medicina , investigación
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1 comentarios
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#1 cocococo
Creo que las mujeres suelen vivir más porque generalmente son ellas quienes preparan la comida en la casa y si les cae mal el marido pues le echan cicuta y ya está.
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menéame