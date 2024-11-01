·
3
meneos
58
clics
Siria. Yihadistas de cerca
La vida cotidiana de un grupo de yihadistas en guerra.
cultura
2 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
cenutrios_unidos
*
Se que hace meses de este reportaje. Recomiendo verlo con calma. Pero estos son los que ahora gobiernan en Siria...y los que EE.UU y Europa apoya.
Relacionada:
www.meneame.net/story/quiebra-siria-aumenta-tragedia-palestina-1
1
K
24
#2
Enésimo_strike
#1
que a estas alturas no se sepa que HTS es una filial de alqaeda y no del ISIS, y que en Siria al qaeda y el Isis se llevan a tiros es de traca.
Y no por eso deja de ser insultante que tras la guerra al terror y el enemigo número uno del mundo libre es al qaeda un líder importante de alqaeda que ha acabado fundando su cortijo local con el beneplácito de los gerifaltes del grupo acabe siendo recibido con honores en La Casa Blanca. Pero aún así al qaeda no es el Isis y están en guerra entre sí.
0
K
11
