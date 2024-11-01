edición general
2 meneos
7 clics

Una Siria en ruinas y dividida trata de levantarse un año después de la caída de Al Assad

Hace un año, la guerra que el presidente Bashar al Assad parecía haber ganado dio un giro inesperado. Una fuerza rebelde había irrumpido desde Idlib, una provincia siria en la frontera con Turquía, y avanzaba hacia Damasco. Dicha fuerza era liderada por un hombre conocido como Abu Mohammed al Jolani y su grupo miliciano, Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Pero ese era un nombre de guerra que evocaba las raíces de su familia en los Altos del Golán, las tierras altas del sur de Siria que Israel ocupó en 1967 y posteriormente anexó.

| etiquetas: siria , assad
1 1 1 K 11 actualidad
2 comentarios
1 1 1 K 11 actualidad
EsUnaPreguntaRetórica #1 EsUnaPreguntaRetórica *
Menuda lamida de sable de la BBC a este hijo de la gran puta. Aparte de eso me gustaría saber por qué coño escriben sus artículos de esa forma tan horrenda, separando cada frase en un párrafo diferente. Es infumable, tanto en la forma como en el fondo.
2 K 46
tul #2 tul
#1 la bbc es basura manipuladora
0 K 16

menéame