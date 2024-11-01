Una síntesis razonada sobre la alimentación de los astures

¿Qué comían los astures? Una de las miradas habituales que se hace sobre la alimentación en la Edad del Hierro viene lógicamente derivada de qué tipo de productos tenían a su disposición. ¿Qué tipo de carnes tenían, qué ganadería practicaban? ¿Cuántos y cuáles productosprocedían de la caza o de la pesca y también de la recolección, puesto que con una masa boscosa muy abundante en torno a los poblados fortificados y también en aquellos lugares de la costa donde se puede practicar el marisqueo pues es evidente que sería una fuente de proteínas.